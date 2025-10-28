Риге потребуется 300 лет, чтобы утеплить все дома - если темпы не изменятся

В Латвии по-прежнему проблема в том, что владельцы квартир считают, что ответственность за общее управление и благоустройство здания лежит на самоуправлении и домоуправлении. В Литве процесс реновации зданий прошёл быстрее всего в странах Балтии благодаря централизованной государственной программе и обязательному участию самоуправлений в проектах по утеплению зданий. Стремясь ускорить процесс реновации зданий, Рижское самоуправление выдвинуло идею реновации кварталов. Идея состоит в том, что реновировать нужно не отдельные здания, а целые кварталы, добиваясь единой стилистики и включения в проекты реновации общественного пространства, или прилегающей к зданию территории. Этот подход не совсем нов - он уже опробован в европейских странах.