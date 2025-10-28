В Иманте у пожилой женщины внезапно загорелся кухонный прибор - гостившая у нее дочь бросилась на пламя

Пока хозяев нет дома или пока не сядет батарейка, детектор будет продолжать подавать сигнал. Однако, как выяснилось, в квартире, где произошёл пожар, этого важного устройства не было. Там живёт пожилая женщина, у которой, к счастью, в тот момент гостила дочь, рассказал программе «Degpunktā» сосед, живущий напротив. Именно он помог вынести на улицу обгоревший шкафчик. «Открыл дверь — а там дым», — описал он.