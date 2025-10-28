В Иманте у пожилой женщины внезапно загорелся кухонный прибор - гостившая у нее дочь бросилась на пламя
К пожилой жительнице улицы Клейсту в Иманте приехала в гости дочь. Однако совместное времяпрепровождение было прервано — внезапно загорелся один из кухонных приборов. Молодая женщина попыталась потушить огонь самостоятельно и в результате получила ожоги.
Даже после того, как спасатели покинули место происшествия, в квартире на втором этаже многоэтажного дома продолжал громко срабатывать дымовой детектор. Небольшой пожар произошёл в квартире этажом ниже, и дым, по всей видимости, поднялся вверх.
Пока хозяев нет дома или пока не сядет батарейка, детектор будет продолжать подавать сигнал. Однако, как выяснилось, в квартире, где произошёл пожар, этого важного устройства не было. Там живёт пожилая женщина, у которой, к счастью, в тот момент гостила дочь, рассказал программе «Degpunktā» сосед, живущий напротив. Именно он помог вынести на улицу обгоревший шкафчик. «Открыл дверь — а там дым», — описал он.
По словам очевидцев, загорелся один из бытовых приборов на кухне. В попытке потушить огонь лёгкие ожоги получила дочь пожилой хозяйки.
До прибытия пожарных обе женщины успели самостоятельно эвакуироваться из квартиры. Медицинскую помощь им оказала бригада неотложной помощи. Остальным жильцам дома во время ликвидации пожара покидать свои квартиры не пришлось.