Самое простое блюдо из говядины: сочный стейк на сковороде за 10 минут
Говядина — это не обязательно долго и сложно. Если вы хотите приготовить максимально простое, вкусное и полезное мясное блюдо, этот рецепт — идеальный вариант. Все, что вам нужно, — кусок хорошей говядины, сковорода и 10 минут времени. Это блюдо подойдет и для обеда, и для ужина, а также не требует особых кулинарных навыков.
Что понадобится:
- Говяжий стейк (толщиной 1,5–2 см) — 1 шт. (примерно 200–300 г)
- Соль — по вкусу
- Свежемолотый черный перец — по вкусу
- Оливковое масло или сливочное масло — 1 ст. ложка
- Чеснок, розмарин или тимьян (по желанию) — для аромата
Как готовить:
Достаньте мясо заранее. За 20–30 минут до приготовления выньте стейк из холодильника — он должен быть комнатной температуры. Так он прожарится равномерно.
Разогрейте сковороду. Используйте чугунную или толстостенную сковороду. Разогрейте ее до очень высокой температуры — важно, чтобы мясо схватилось корочкой.
Приправьте мясо. Непосредственно перед жаркой посолите и поперчите стейк с обеих сторон.
Обжаривайте по 2–4 минуты с каждой стороны. Положите мясо на сковороду. Для прожарки medium достаточно 3 минут с каждой стороны. Если любите с кровью — 2 минуты, если хотите хорошо прожаренное — 4.
(По желанию) добавьте аромат. На последней минуте можно положить в сковороду веточку розмарина, раздавленный зубчик чеснока и кусочек сливочного масла. Поливайте соком со сковороды мясо во время жарки.
Дайте стейку отдохнуть. Снимите с огня и дайте стейку полежать 3–5 минут, накрыв фольгой. Это нужно, чтобы сок распределился внутри.
Как подавать:
Подавайте с легким салатом, отварным картофелем, овощами на гриле или просто со свежим хлебом. Можно посыпать крупной морской солью и добавить немного оливкового масла перед подачей.
Советы:
- Не накрывайте сковороду крышкой во время жарки — мясо не подрумянится.
- Не прокалывайте стейк вилкой — сок вытечет.