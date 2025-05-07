Самое простое блюдо из говядины: сочный стейк на сковороде за 10 минут
фото: DALL-E
Сочное, ароматное, сытное и невероятно простое блюдо, которое понравится даже тем, кто редко готовит мясо.
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Самое простое блюдо из говядины: сочный стейк на сковороде за 10 минут

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Говядина — это не обязательно долго и сложно. Если вы хотите приготовить максимально простое, вкусное и полезное мясное блюдо, этот рецепт — идеальный вариант. Все, что вам нужно, — кусок хорошей говядины, сковорода и 10 минут времени. Это блюдо подойдет и для обеда, и для ужина, а также не требует особых кулинарных навыков.

Что понадобится:

  • Говяжий стейк (толщиной 1,5–2 см) — 1 шт. (примерно 200–300 г)
  • Соль — по вкусу
  • Свежемолотый черный перец — по вкусу
  • Оливковое масло или сливочное масло — 1 ст. ложка
  • Чеснок, розмарин или тимьян (по желанию) — для аромата

Как готовить:

Достаньте мясо заранее. За 20–30 минут до приготовления выньте стейк из холодильника — он должен быть комнатной температуры. Так он прожарится равномерно.

Разогрейте сковороду. Используйте чугунную или толстостенную сковороду. Разогрейте ее до очень высокой температуры — важно, чтобы мясо схватилось корочкой.

Приправьте мясо. Непосредственно перед жаркой посолите и поперчите стейк с обеих сторон.

Обжаривайте по 2–4 минуты с каждой стороны. Положите мясо на сковороду. Для прожарки medium достаточно 3 минут с каждой стороны. Если любите с кровью — 2 минуты, если хотите хорошо прожаренное — 4.

(По желанию) добавьте аромат. На последней минуте можно положить в сковороду веточку розмарина, раздавленный зубчик чеснока и кусочек сливочного масла. Поливайте соком со сковороды мясо во время жарки.

Дайте стейку отдохнуть. Снимите с огня и дайте стейку полежать 3–5 минут, накрыв фольгой. Это нужно, чтобы сок распределился внутри.

Как подавать:

Подавайте с легким салатом, отварным картофелем, овощами на гриле или просто со свежим хлебом. Можно посыпать крупной морской солью и добавить немного оливкового масла перед подачей.

Советы:

  • Не накрывайте сковороду крышкой во время жарки — мясо не подрумянится.
  • Не прокалывайте стейк вилкой — сок вытечет.

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