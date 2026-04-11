Перемирие на православную Пасху: каким оно будет?
Вечером 9 апреля Владимир Путин приказал прекратить огонь на время православной Пасхи. Это произошло после неоднократных аналогичных призывов Владимира Зеленского. Украина, по словам президента Украины, "будет действовать соответственно". Эксперты, опрошенные "Новой-Европа", видят в предложенном Путиным перемирии не столько гуманитарный жест, сколько военную необходимость для России, и предупреждают: главное для российской армии сейчас — безопасно подтянуть силы к передовой.
Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в самый последний момент — поздним вечером 9 апреля. Еще днем в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что «никаких решений» о пасхальном перемирии «верховный главнокомандующий не принимал».
Как указано в заявлении на сайте Кремля, российская сторона пообещала остановить боевые действия с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Министру обороны России Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову отданы приказы остановить боевые действия на всех направлениях, а также «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия». «Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что уже предлагал объявить перемирие на Пасху, и заявил, что Украина «готова к зеркальным шагам»: «Мы предложили прекращение огня на время пасхальных праздников в этом году и будем действовать соответственно.
Людям нужна Пасха без угроз и с реальным движением к миру, и у России есть шанс также не возвращаться к ударам после Пасхи», — написал он.
Россия объявила собственное перемирие после неоднократных призывов Зеленского
Украинский лидер предлагал перемирие еще 30 марта, накануне католической Пасхи. «Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, <...> мы готовы к прекращению огня на пасхальные праздники», — сообщил президент Украины. При этом он подчеркнул, что «нормальные люди, которые уважают жизнь», говорят о прекращении огня и окончании войны навсегда, а не на несколько дней.
В ответ на это 31 марта в Кремле заявили, что «четко сформулированной инициативы по пасхальному перемирию» не увидели. По его словам, Зеленский «должен взять на себя ответственность и принять правильное решение, чтобы мы достигли мира, а не просто прекращения огня». В тот же день украинский лидер пообещал, что попросит США передать России предложение о пасхальном перемирии и будет добиваться взаимного прекращения нападений.
Через день, 1 апреля, армия РФ обстреляла Украину дронами. Попало и в город Луцк: как рассказал тогда Зеленский, российские войска уничтожили продовольственные склады и терминал «Новой почты», также был поврежден жилой дом. «Мы предлагали прекращение огня на Пасху — в ответ получаем “Шахеды”. Мы предлагали прекращение огня также конкретно в отношении энергетических объектов — россияне игнорируют это и снова пытаются целиться в наши подстанции и трансформаторы», — написал он. Несмотря на обстрелы и отсутствие ответа от России, 3 апреля Зеленский подтвердил, что предложение о перемирии остается в силе.
«Более суток армия РФ будет безопасно насыщать передовую свежим личным составом»
Во время прошлогоднего перемирия на некоторых участках фронта действительно фиксировалось снижение интенсивности огня, однако полного затишья добиться не удалось, отметил в разговоре с «Новой-Европа» военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, этот опыт показал, что
«перемирие используется в своих интересах обеими воюющими сторонами: военные проводят ротацию, подтягивают резервы, подвозят боеприпасы и укрепляют позиции».
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в разговоре с «Новой-Европа» добавляет: за время передышки стороны смогут эвакуировать тела погибших с поля боя и безопасно перебросить на передовую свежие подразделения.
ВСУ не будут соблюдать предложенное перемирие слепо и беспрекословно, заявил Коваленко. Если на каких-то участках российские войска продолжат наступательные действия, Украина на них ответит и начнет отбивать российские атаки, пояснил он.
По его мнению, для российской стороны перемирие несет не добрую волю, а пропагандистский и манипулятивный смысл: российские власти пытаются выставить Путина миротворцем и таким образом улучшить его имидж, добавил эксперт.
Аналитик подчеркнул, что Россия может требовать от Украины безоговорочного соблюдения перемирия, но сама при этом продолжать активные действия, передислоцировать силы к линии фронта, а возможно, и проводить атаки там, где ей будет удобно. «При этом обвинять в нарушениях Путин, конечно же, станет ВСУ», — добавил он.
Пасхальное перемирие — «подарок для Путина»
С военной точки зрения армия РФ более нуждается в паузе в боях, считает Ступак. Кроме того, эксперт обратил внимание на приближение 9 мая: у армии РФ, по его мнению, осталось совсем мало времени, чтобы одержать хоть какую-то победу к празднику.
«Согласно военным законам, краткосрочное перемирие в первую очередь выгодно наступающей стороне», заявил в разговоре с «Новой-Европа» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что ему непонятно, зачем в такой ситуации Зеленский первым предложил прекращение огня, и предположил, что тот, возможно, пытается поднять рейтинги.
Эксперт подчеркнул, что теперь Россия, по его мнению, получит возможность подтянуть резервы и удобно расположить силы и средства для дальнейшего наступления. «Фактически созданы условия, при которых более суток армия РФ будет безопасно насыщать передовую свежим личным составом», — добавил он.
Во время боевых действий российские солдаты в большинстве случаев не могут спокойно преодолевать расстояние от тыла до передовой, поскольку украинская армия с помощью дронов контролирует зону на 20–30 километров вглубь занятой Россией территории, пояснил Свитал. Кроме того, по его словам, согласно опыту прошлых перемирий, можно предположить, что на некоторых участках россияне продолжат наступательные действия или будут пытаться просачиваться в украинскую оборону.
«Фактически прекращение огня стало подарком для Путина», — считает Свитан. Он предположил, что после окончания перемирия армия РФ получит подпитку резервами, подготовится и снова пойдет в атаку, и ВСУ потеряет много людей.
Следующее перемирие, вероятно, объявят перед 9 мая
К 9 мая Путин также может предложить новое перемирие на время праздников, предположил Коваленко. При этом, по его мнению, это прекращение огня может стать более длительным, чем пасхальное, и у российских войск будет больше возможностей для накопления сил и средств на наиболее горячих участках фронта.
По мнению Свитана, российские власти ставят задачу к 9 мая захватить какой-то значимый населенный пункт и отрапортовать о победе. Вероятно, таким городом может стать Константиновка: «Захватить ее полностью армия РФ не сможет. Но наступление продолжится, и, как обычно, наверх доложат о том, что Константиновка оккупирована и ее гарнизон разбит», — заключил эксперт.
Предыдущие перемирия: интенсивность боев снижалась, но стороны заявляли о нарушении договоренностей
Это будет уже четвертое перемирие за время полномасштабного вторжения России в Украину. Первое объявлялось в 2023 году на рождественские праздники после призыва патриарха Кирилла. По мнению Зеленского, Россия хотела использовать Рождество «как прикрытие», чтобы ненадолго остановить наступление ВСУ на Донбассе и «подогнать поближе технику, боеприпасы и мобилизованных».
Несмотря на предложение о перемирии по случаю Рождества, стороны тогда сообщали об атаках друг на друга. Так, Генштаб ВСУ говорил о том, что армия РФ нанесла ракетный удар и совершила 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня и что сама Украина нанесла удары по подразделениям российских войск. А губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитом ночью беспилотнике.
Перемирия также объявлялись в 2025 году. Первое Путин объявил в одностороннем порядке по случаю Пасхи — с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. В том году католическая и православная Пасхи совпали и праздновались в один день. Зеленский в ответ пообещал «действовать зеркально» и предложил прекратить огонь хотя бы на месяц. Президент Украины также отметил, что в условиях боевых действий и игнорирования Россией предложения о длительном перемирии «доверия словам из Москвы нет», и назвал предложение «очередной попыткой Путина поиграть с жизнями людей», но позднее фактически согласился на него.
Как писала «Новая-Европа», на протяжении всех пасхальных выходных стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренностей, атаках и обстрелах, однако были места, где перемирие соблюдалось. Кроме того, о воздушных атаках по Украине за ту ночь не сообщалось.
Второе «трехдневное перемирие» предложил Путин в конце апреля и приурочил его к 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Зеленский в ответ назвал предложение РФ «очередной попыткой манипуляций» со стороны Кремля, а также подчеркнул, что для переговоров огонь необходимо прекратить не менее чем на 30 дней. По его мнению, Путин лишь хотел «обеспечить тишину на время парада» на 9 мая. «Мы ценим жизнь людей, а не парады», — добавил украинский лидер.
Как рассказывала тогда «Новая-Европа», интенсивность боев на фронте действительно снизилась на это время, а Киев и Москва спокойно встретили иностранных гостей. При этом обе стороны, как и во время «пасхального перемирия», обвиняли друг друга в нарушениях и продолжении ударов.
Коваленко в разговоре с «Новой-Европа» соглашается, что в прошлом году перемирие носило имитационный характер: «На определенных участках фронта российские войска действительно прекратили атаковать, однако при этом они развили интенсивную разведывательную деятельность, совершили рекогносцировку, закрепились на позициях, провели инженерно-заградительные работы, а также пополнили личный состав истощенных частей. На других же направлениях бои стали только интенсивнее».