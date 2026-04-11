Жителям двух латвийских городов бесплатно предложат возможность найти себе приличную работу

В Лиепае региональная ярмарка вакансий пройдет с 12:00 до 15:00 в помещениях Лиепайского филиала Государственного агентства занятости по адресу улица Грауду, 50. В мероприятии примут участие компании Baltu Koks, Caljan, Driāda Prim, Jensen Metal, K.Koks, RT metāls, Syfud, Yokohama TWS Latvia и другие. Работу предложат по таким профессиям, как оператор металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением, комплектовщик изделий из дерева, оператор лесопильного производства, конструктор, оператор ленточной пилы, сварщик, сборщик металлических изделий, оператор оборудования для гибки металла, механик металлообрабатывающего оборудования, сварщик металлических материалов, технолог пищевых продуктов и напитков, помощник технолога, оператор производства пищевой продукции, контролер продукции, механик промышленного оборудования, сортировщик (ручной труд), учетчик, специалист по недвижимости и другие.