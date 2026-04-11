Жителям двух латвийских городов бесплатно предложат возможность найти себе приличную работу
15 апреля в Лиепае и Сигулде Государственное агентство занятости (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA) организует ярмарки вакансий. Посещение — бесплатное.
В Лиепае региональная ярмарка вакансий пройдет с 12:00 до 15:00 в помещениях Лиепайского филиала Государственного агентства занятости по адресу улица Грауду, 50. В мероприятии примут участие компании Baltu Koks, Caljan, Driāda Prim, Jensen Metal, K.Koks, RT metāls, Syfud, Yokohama TWS Latvia и другие. Работу предложат по таким профессиям, как оператор металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением, комплектовщик изделий из дерева, оператор лесопильного производства, конструктор, оператор ленточной пилы, сварщик, сборщик металлических изделий, оператор оборудования для гибки металла, механик металлообрабатывающего оборудования, сварщик металлических материалов, технолог пищевых продуктов и напитков, помощник технолога, оператор производства пищевой продукции, контролер продукции, механик промышленного оборудования, сортировщик (ручной труд), учетчик, специалист по недвижимости и другие.
На ярмарке будет работать стенд Лиепайского филиала Государственного агентства занятости, где посетителям предоставят подробную информацию о вакансиях в Лиепае и Южнокурземском крае, а также о поддержке, которую оказывает агентство — услугах для соискателей, возможностях обучения, программах EURES и карьерных консультациях.
В Сигулде 15 апреля региональная ярмарка вакансий пройдет с 13:00 до 16:00 в доме культуры Сигулдской волости по адресу улица Зинатнес, 7B. В ярмарке примут участие работодатели Conexus Baltic Grid, Kvist, Национальные вооруженные силы, парк приключений Tarzāns, Raganas ķēķis, Rimi Latvia, самоуправление Сигулдского края, Сигулдская больница, Siguldas Zoo, Турайдский музей-заповедник, Vita Mārkets, VTU Valmiera. Соискателям предложат работу по таким профессиям, как уборщик, водитель автобуса, водитель автомобиля, член сиротского суда, специалист в сфере образования, школьный психолог, оператор деревообрабатывающего оборудования, социальный работник общины, продавец розничного магазина, повар, ремонтный рабочий, сотрудник торгового зала и другие. Несколько работодателей в Сигулде предложат также работу для школьников на время летних каникул.
Также на ярмарке вакансий в Сигулде специалисты Государственного агентства занятости будут консультировать посетителей по вопросам планирования карьеры, поиска работы и трудовой мобильности, а также информировать о возможностях получения и совершенствования знаний и навыков, необходимых для работы.
