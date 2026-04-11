В Елгаве тоже пройдет акция протеста таксистов. Закроют ли центр города?

Согласно публичной информации, акция протеста одновременно пройдет в Риге, Даугавпилсе и Елгаве. Организаторы сообщают, что в Риге во время движения колонны Государственная полиция и муниципальная полиция перекроют центр города, прилегающие территории и мосты для других участников дорожного движения, чтобы обеспечить продвижение протестной колонны. В Даугавпилсе планируется перекрыть движение на площади Единства.