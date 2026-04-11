В Елгаве тоже пройдет акция протеста таксистов. Закроют ли центр города?
Елгавское самоуправление согласовало проведение акции протеста представителей таксомоторной отрасли против злоупотребления монопольным положением платформы Bolt в Елгаве 13 апреля с 7:00 до 11:00. Водители такси, согласно выданному разрешению, в указанное время соберутся на стоянке по адресу улица Пилссалас, 1, у Белой вазы.
Разрешение выдано при условии, что организатор обязан обеспечить присутствие ответственных за порядок с хорошо заметными опознавательными знаками. Использование звукоусиливающей аппаратуры запрещено.
Согласно публичной информации, акция протеста одновременно пройдет в Риге, Даугавпилсе и Елгаве. Организаторы сообщают, что в Риге во время движения колонны Государственная полиция и муниципальная полиция перекроют центр города, прилегающие территории и мосты для других участников дорожного движения, чтобы обеспечить продвижение протестной колонны. В Даугавпилсе планируется перекрыть движение на площади Единства.
В Елгаве ограничения движения не предусмотрены, однако водителям следует учитывать, что на парковке на улице Пилссалас в понедельник утром до 11:00 может быть меньше мест для автомобилей.
Акцию протеста организуют Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок, Организация работодателей отрасли легковых такси Латвии, Ассоциация развития лицензированных коммерческих перевозчиков пассажиров и Профсоюз работников общественных услуг и транспорта Латвии.
Акция проводится в связи с тем, что правительство не выполнило выдвинутый отраслью ультиматум и не предприняло реальных шагов по ограничению монополии платформы Bolt.