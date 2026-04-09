13 апреля в крупных городах Латвии возможен транспортный коллапс - таксисты выходят на протест

Организации отрасли выступают за честную и предсказуемую сферу таксомоторных перевозок, которая способствовала бы здоровой конкуренции и появлению новых участников рынка, а не уничтожала существующих местных предпринимателей. Отрасль утверждает, что ее приоритетом также являются интересы потребителей — цена поездки должна быть понятной и обоснованной, не допуская ситуаций, когда из-за произвольно включаемых коэффициентов один и тот же маршрут необоснованно стоит как 10, так и 20 евро. Организации требуют прекратить ценовые манипуляции, которые искажают рынок и вводят жителей в заблуждение.