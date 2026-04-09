13 апреля в крупных городах Латвии возможен транспортный коллапс - таксисты выходят на протест
13 апреля таксисты одновременно перекроют центры трех городов Латвии. Протест направлен против "монополии Bolt", скачков цен и бездействия властей — возможны серьезные пробки и транспортный коллапс.
В понедельник, 13 апреля, акции протеста в отрасли таксомоторных перевозок одновременно пройдут в Риге, Даугавпилсе и Елгаве, перекрывая центры этих городов, сообщили агентству LETA организации, представляющие отрасль такси.
Акцию протеста проведут Организация работодателей отрасли таксомоторных перевозок (TPNDDO), Организация работодателей отрасли легковых такси Латвии (LVTNDDO), Ассоциация развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков (LPKAA) и Профсоюз работников общественных услуг и транспорта Латвии (LAKRS). Организаторы акции утверждают, что во всех этих городах получены все необходимые разрешения на проведение акции. Протест проводится потому, что правительство не выполнило выдвинутый отраслью ультиматум и не предприняло реальных шагов по ограничению монополии платформы Bolt.
Цель протеста отрасли такси — выступить против использования монопольного положения одной платформы и диктата правительства.
Организации отрасли выступают за честную и предсказуемую сферу таксомоторных перевозок, которая способствовала бы здоровой конкуренции и появлению новых участников рынка, а не уничтожала существующих местных предпринимателей. Отрасль утверждает, что ее приоритетом также являются интересы потребителей — цена поездки должна быть понятной и обоснованной, не допуская ситуаций, когда из-за произвольно включаемых коэффициентов один и тот же маршрут необоснованно стоит как 10, так и 20 евро. Организации требуют прекратить ценовые манипуляции, которые искажают рынок и вводят жителей в заблуждение.
Организаторы отмечают, что акция уже не ограничивается только столицей — водители такси в Даугавпилсе и Елгаве присоединяются к протесту, чтобы показать единство отрасли и несогласие с существующей системой.
Также организаторы протеста обращают внимание, что обещания Министерства сообщения ограничить влияние Bolt и установить потолок комиссии на уровне 15% остались на бумаге, несмотря на предупреждения отрасли, когда еще четыре года назад со стороны отрасли было предложено ввести в стране единый тариф, чтобы потребителю всегда было ясно, сколько стоит такси.
Организаторы акции также подчеркивают, что в настоящее время предоставленная правительством скидка по акцизному налогу не дала результата — цены на топливо выше, чем ранее, а плана действий по спасению отрасли по-прежнему нет.
Акция протеста начнется на Закюсале в 8:00 со сбора, а с 9:00 до 11:00 пройдет протестный автопробег по Риге в сопровождении полиции. Маршрут движения: набережная Закюсала — Островной мост — улица Краста — набережная генерала Радзиня — улица Карлиса Миленбаха — улица Эмилии Беньямин (Министерство сообщения) — улица 13 Января — Каменный мост — улица Мукусалас (здание администрации Bolt Operations) — кольцо Мукусалас — Островной мост — обратно на Закюсалу. С 11:00 до 14:00 запланированы пресс-конференция и митинг.
Организаторы сообщают, что в Риге Государственная и муниципальная полиция во время автопробега перекроют центр города, его окрестности и мосты для остальных участников дорожного движения, чтобы обеспечить движение протестной колонны.
В Даугавпилсе планируется перекрыть движение на площади Виенибас, а в Елгаве — на улице Пилссалас, на муниципальной парковке. В местах проведения акции порядок будет обеспечен в соответствии с согласованиями самоуправлений.