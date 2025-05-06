Найти подержанный автомобиль с безупречной историей. У каких машин в Латвии чаще всего "чистая" репутация
Каждый водитель, покупая подержанный автомобиль, надеется, что у него нет скрытых дефектов и скрученного пробега. Однако найти транспортное средство с полностью "чистой" и безупречной историей — задача не из легких. Особенно возрастает риск при покупке автомобилей определенных марок, а тем более — если речь идет о машинах класса "люкс" по разумной цене.
Компания по автомобильной аналитике carVertical провела исследование, чтобы выяснить, какие марки автомобилей в Латвии чаще всего имеют безупречную историю. Также были определены те марки, история которых чаще всего содержит данные, существенно снижающие рыночную стоимость.
У бюджетных авто чаще безупречная история
В рамках исследования безупречным считается автомобиль, который не попадал в аварии и у которого не был скручен пробег. Также "чистой" не признается история машин, использовавшихся как такси, в каршеринге или списанных транспортных средств.
Среди всех проверенных в Латвии автомобилей на платформе carVertical особенно выделяется марка Citroën — у 67,1 % машин история оказалась безупречной. За ней следуют Peugeot (61,8 %) и Renault (55 %). Эти автопроизводители выпускают транспортные средства, которые в меньшей степени привлекают внимание недобросовестных продавцов. Кроме того, автомобили этих брендов обычно не оснащены мощными двигателями, что снижает вероятность аварий и риск эксплуатации агрессивными водителями.
"Нечестные продавцы стараются скрыть историю автомобиля, чтобы искусственно завысить цену. Такая практика особенно распространена при продаже машин, побывавших в ДТП. Но на вторичном рынке сложно дорого продать битую машину. А вот авто с "чистой" историей реализуется значительно легче и дороже", — объясняет Матас Бузелис, автомобильный эксперт и руководитель отдела коммуникаций carVertical.
Найти "люксовый" автомобиль без дефектов — сложно
Подобрать автомобиль с безупречной историей — непростая задача. Но особенно рискованной она становится при покупке машин определенных марок. По данным проверок carVertical в Латвии, худшие результаты оказались у BMW — только у 15,7 % авто история оказалась безупречной. Немногим лучше у Porsche (24,6 %) и Audi (35,2 %).
Во многих странах, охваченных исследованием, у автомобилей класса "люкс" в целом реже встречается безупречная история. Поэтому поклонникам этих брендов стоит быть особенно внимательными при покупке.
"Многие мечтают о машине премиум-класса, но не всегда осознают риски. Такие автомобили дорогие, и потому чаще становятся объектом махинаций — скручивается пробег, скрываются дефекты. А вот у бюджетных машин нет смысла скрывать историю, ведь это не позволит значительно увеличить их стоимость", — говорит Бузелис.
Стремясь приобрести люксовый автомобиль по минимальной цене, покупатели нередко не вникают в его прошлое или не замечают явные следы повреждений. Впоследствии, когда всплывают различные дефекты, водителям приходится сталкиваться с неприятными сюрпризами и дорогим ремонтом, что значительно увеличивает расходы на содержание.
Чтобы автомобиль служил долго и не преподносил неожиданных проблем, покупателям рекомендуется изучать отчеты о его истории и обязательно проходить техосмотр в автосервисе. Иначе радость от покупки может быстро смениться разочарованием из-за постоянных механических или электронных поломок.
Автомобиль с "чистой" историей
В исследовании carVertical были проанализированы отчеты об истории автомобилей, купленные клиентами компании в период с января по декабрь 2024 года. Автомобили с безупречной историей были сгруппированы по маркам, данные переведены в проценты и ранжированы.
Автомобиль с безупречной историей должен содержать не менее пяти записей об изменении пробега в течение нескольких лет. При этом в отчете не должно быть перерывов в данных более трех лет. Такой автомобиль:
- не имеет скрученного пробега;
- не попадал в ДТП;
- не числится в угоне;
- не использовался как такси, в каршеринге или в аренде;
- не находится под финансовыми ограничениями;
- не был списан, не страдал от наводнений или пожаров;
- не подвергался разрушительному воздействию природных стихий.
carVertical работает в 30 странах и собирает данные из более чем 900 глобальных баз — в том числе полиции, национальных реестров, финансовых компаний и сайтов объявлений. Обрабатывая миллионы отчетов ежегодно, компания отслеживает тенденции на рынке подержанных авто, дает советы и делает прогнозы.