Найти подержанный автомобиль с безупречной историей. У каких машин в Латвии чаще всего "чистая" репутация

Среди всех проверенных в Латвии автомобилей на платформе carVertical особенно выделяется марка Citroën — у 67,1 % машин история оказалась безупречной. За ней следуют Peugeot (61,8 %) и Renault (55 %). Эти автопроизводители выпускают транспортные средства, которые в меньшей степени привлекают внимание недобросовестных продавцов. Кроме того, автомобили этих брендов обычно не оснащены мощными двигателями, что снижает вероятность аварий и риск эксплуатации агрессивными водителями.