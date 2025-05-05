Никогда не любили клубнику, а теперь не можете остановиться? Это не случайно

Клубника — это легкий источник природных сахаров и воды. Весной, особенно если вы ограничиваете сладкое или чувствуете усталость, организм может интуитивно выбирать не конфету, а что-то свежее и полезное. Иногда такая тяга может указывать на нехватку жидкости, особенно если вы пьете мало воды.