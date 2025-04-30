Перхоть, зуд и шелушение: что делать и какие шампуни выбирать

Шелушение кожи - нормальный, но обычно почти незаметный процесс обновления кожи. В среднем в день у человека с кожи отшелушивается до 50 граммов клеток, хотя обычно мы не замечаем эти крошечные частички кожи. С увеличением скорости обновления клеток и слипания клеток они становятся заметными, и их называют перхотью. Перхоть или шелушение кожи могут быть единственным симптомом, однако более половины пациентов дополнительно жалуются на зуд, а у значительной части также наблюдается покраснение кожи. Что касается распространения, перхоть может распространяться по всей коже головы (в более тяжелых случаях) или только на отдельных участках. Кроме того, при более выраженном воспалении можно наблюдать выпадение волос. "С дерматологической точки зрения кожа головы может шелушиться при различных заболеваниях кожи головы, например при экземе или псориазе. Поэтому врач подтверждает конкретный диагноз, осматривая кожу головы и проводя дополнительные обследования, такие как дерматоскопия или, в редких случаях, биопсия кожи. К сожалению, следует сразу отметить, что большинство кожных заболеваний, вызывающих шелушение скальпа, являются длительными или хроническими, и шелушение будет давать о себе знать периодически. Как исключение можно отметить шелушение как симптом раздражения скальпа чрезмерно агрессивными моющими средствами или шелушение, напрямую связанное с каким-либо новым средством по уходу за кожей головы, использование которого легко прекратить, тем самым решив проблему", - говорит дерматолог Алисе Балцере.