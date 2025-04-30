Перхоть, зуд и шелушение: что делать и какие шампуни выбирать
Перхоть, или шелушение кожи головы, является очень распространенной проблемой, и в какой-то момент жизни она может затронуть почти каждого второго человека. Обычно перхоть появляется в период полового созревания и чаще поражает мужчин, также часто встречается и у младенцев в виде молочных корочек и у людей старше 50 лет. Что делать?
На развитие перхоти также влияет сезонность, все больше людей жалуются на шелушение кожи головы в холодную и влажную погоду, то есть осенью, зимой и весной. Почему появляется перхоть и как от нее избавиться, рассказывает дерматолог, венеролог и лектор Рижского университета имени Страдыня доктор Алисе Балцере и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастиня.
Нормальный процесс обновления кожи
Шелушение кожи - нормальный, но обычно почти незаметный процесс обновления кожи. В среднем в день у человека с кожи отшелушивается до 50 граммов клеток, хотя обычно мы не замечаем эти крошечные частички кожи. С увеличением скорости обновления клеток и слипания клеток они становятся заметными, и их называют перхотью. Перхоть или шелушение кожи могут быть единственным симптомом, однако более половины пациентов дополнительно жалуются на зуд, а у значительной части также наблюдается покраснение кожи. Что касается распространения, перхоть может распространяться по всей коже головы (в более тяжелых случаях) или только на отдельных участках. Кроме того, при более выраженном воспалении можно наблюдать выпадение волос. "С дерматологической точки зрения кожа головы может шелушиться при различных заболеваниях кожи головы, например при экземе или псориазе. Поэтому врач подтверждает конкретный диагноз, осматривая кожу головы и проводя дополнительные обследования, такие как дерматоскопия или, в редких случаях, биопсия кожи. К сожалению, следует сразу отметить, что большинство кожных заболеваний, вызывающих шелушение скальпа, являются длительными или хроническими, и шелушение будет давать о себе знать периодически. Как исключение можно отметить шелушение как симптом раздражения скальпа чрезмерно агрессивными моющими средствами или шелушение, напрямую связанное с каким-либо новым средством по уходу за кожей головы, использование которого легко прекратить, тем самым решив проблему", - говорит дерматолог Алисе Балцере.
Что способствует появлению перхоти?
Дерматолог отмечает, что наиболее распространенным заболеванием, вызывающим появление перхоти, является себорейный дерматит. В его основе заболевания лежит чрезмерное размножение грибков рода Malassezia, на которое влияет благоприятная для грибков среда - повышенная активность сальных желез, гормональные изменения (которые также влияют на активность сальных желез), наследственность, холодная и сырая погода, сниженный иммунитет, ежедневные переживания и стресс, а также привычки ухода за кожей, которые могут включать слишком частое или слишком редкое мытье волос. На часть из вышеперечисленных факторов трудно повлиять, что также объясняет частый рецидив перхоти. Полное уничтожение грибка также нежелательно, поскольку он относится к нормальной микрофлоре кожи.
Локальная терапия
Лечение себорейного дерматита в разных возрастных группах существенно не различается. В случаях, когда уместна местная терапия, фармацевт Иванда Крастиня отмечает, что, проконсультировавшись с фармацевтом, в аптеке можно приобрести лечебные безрецептурные шампуни, предназначенные для устранения перхоти, а также для уменьшения зуда, покраснения, восстановления кожи головы и регулирования жирности. Они пригодятся как в периоды обострения перхоти, так и профилактически. "Замечено, что некоторые люди считают шампуни неэффективными, и в таких ситуациях важно изучить не только состав шампуня, а именно, действительно ли он подходит для лечения себорейного дерматита, но и привычки использования шампуня. Часто пациенты, не видящие эффекта от шампуней, моют волосы слишком редко, например, раз в неделю, тогда как при выраженной перхоти шампунь следует использовать три раза в неделю. После чего продолжать его использование раз в неделю в качестве метода поддерживающей терапии", - информирует дерматолог.
Еще одним аспектом использования шампуня такого рода является продолжительность его действия. Если привыкли втирать шампунь в кожу головы и сразу смывать его, то для лечебных шампуней этого будет недостаточно, поскольку важным является время их воздействия. Большинство шампуней от перхоти важно оставлять на волосах на более длительное времени, продолжительность использования обычно указывается на этикетке продукта.
Если кожа головы сухая и появляется перхоть, в аптеке следует выбирать шампуни от перхоти с увлажняющими кожу головы и мягко очищают ее ингредиентами, например, пироктон оламин, полидоканол, глицерин или бисаболол. Шампуни, содержащие кетоконазол, или шампуни DS станут правильным выбором в случае перхоти, вызванной грибком. В свою очередь, при вызванной себорейным дерматитом перхоти рекомендуются шампуни для жирной кожи головы, которые снижают активность чрезмерно активных сальных желез и очищают кожу головы, тем самым уменьшая появление перхоти. Они будут содержать гликолят гуанидина, дисульфид селена, пироктон оламин, салициловую кислоту и лимонную кислоту. При вызванной псориазом перхоти следует выбирать специальные шампуни с отшелушивающим действием, содержащие в составе салициловую, лимонную или гликолевую кислоту, которые очистят кожу головы от чешуек. В свою очередь, содержащиеся в составе ихтиол (деготь) и микронизированная сера уменьшат раздражение, зуд и покраснение. "Бывают случаи, когда для очищения кожи головы от перхоти недостаточно использования шампуня. Тогда следует выбирать кремы или эмульсии с этими же активными ингредиентами, но в более концентрированной форме. Их наносят за 10-15 минут до мытья волос. Крем избавит кожу головы от плотных чешуек. Крем или лосьон используют один или два раза в неделю. Средства с салициловой кислотой часто сушат кожу головы, поэтому также необходимо использовать шампунь с увлажняющими, успокаивающими свойствами", - рекомендует фармацевт.
Больше фруктов в рационе
Изменение привычек питания также может уменьшить перхоть. Ее возникновению способствует жирная и сладкая пища, которую особенно любят дрожжевые грибки. Лучшим выбором являются овощи и зелень, пища, богатая белком и жирными кислотами - омега-3, омега-6, омега-9.
Фармацевт отмечает, что наш рацион зачастую слишком однообразен и большую его часть составляют продукты быстрого приготовления. Исследования показали, что при употреблении большого количества фруктов риск возникновения себорейного дерматита снижается на четверть, тогда как Западная диета, содержащая большое количество мяса, картофеля и алкоголя (не вина), увеличивает риск возникновения себорейного дерматита на 47%. Дерматолог говорит, что пациенты с себорейным дерматитом могут иметь пониженную концентрацию цинка, витаминов D и E в крови, поэтому, возможно, их дополнительный прием может оказаться полезным, поскольку это уменьшит воспалительные процессы.