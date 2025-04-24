Ленивые голубцы: самый вкусный рецепт без лишних хлопот

Капусту мелко нашинковать и залить кипятком на 5–7 минут, затем откинуть на дуршлаг и дать остыть. Рис промыть и отварить до полуготовности (7–8 минут). Остудить. Лук и морковь мелко нарезать или натереть на терке. Обжарить на сковороде до мягкости. В большой миске смешать фарш, капусту, рис, обжаренные овощи, яйцо, соль, перец и, если хотите, измельченный чеснок. Влажными руками сформировать из фарша крупные котлеты и выложить их в жаропрочную форму или на сковороду с высокими бортиками.