Ленивые голубцы: самый вкусный рецепт без лишних хлопот
фото: DALL-E
Голубцы без заворачивания — любимое блюдо на каждый день!
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Ленивые голубцы: самый вкусный рецепт без лишних хлопот

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Ленивые голубцы — это идеальный вариант для тех, кто любит домашнюю кухню, но не хочет тратить время на заворачивание фарша в капустные листья. Все просто: все ингредиенты смешиваются, формируются сочные котлетки, которые потом тушатся в насыщенном томатном соусе.

Ингредиенты

  • Фарш (смешанный, свинина + говядина) — 500 г
  • Белокочанная капуста — 300–400 г
  • Рис (сырой) — 100 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Чеснок — 1–2 зубчика (по желанию)
  • Томатная паста — 2–3 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Вода — 250 мл
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Растительное масло для жарки

Приготовление

Капусту мелко нашинковать и залить кипятком на 5–7 минут, затем откинуть на дуршлаг и дать остыть. Рис промыть и отварить до полуготовности (7–8 минут). Остудить. Лук и морковь мелко нарезать или натереть на терке. Обжарить на сковороде до мягкости. В большой миске смешать фарш, капусту, рис, обжаренные овощи, яйцо, соль, перец и, если хотите, измельченный чеснок. Влажными руками сформировать из фарша крупные котлеты и выложить их в жаропрочную форму или на сковороду с высокими бортиками.

Соус: смешайте томатную пасту, сметану, воду, сахар и немного соли. Полейте голубцы этим соусом. Накройте форму фольгой или крышкой и тушите в духовке при 180°C 45–50 минут (или на плите под крышкой около 40 минут). За 10 минут до готовности снимите фольгу, чтобы верх подрумянился.

Подавайте ленивые голубцы со свежей зеленью и ложкой сметаны. Особенно вкусно — на следующий день!

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