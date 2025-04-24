Ленивые голубцы: самый вкусный рецепт без лишних хлопот
Ленивые голубцы — это идеальный вариант для тех, кто любит домашнюю кухню, но не хочет тратить время на заворачивание фарша в капустные листья. Все просто: все ингредиенты смешиваются, формируются сочные котлетки, которые потом тушатся в насыщенном томатном соусе.
Ингредиенты
- Фарш (смешанный, свинина + говядина) — 500 г
- Белокочанная капуста — 300–400 г
- Рис (сырой) — 100 г
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Соль, черный перец — по вкусу
- Чеснок — 1–2 зубчика (по желанию)
- Томатная паста — 2–3 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Вода — 250 мл
- Сахар — 1 ч. л.
- Растительное масло для жарки
Приготовление
Капусту мелко нашинковать и залить кипятком на 5–7 минут, затем откинуть на дуршлаг и дать остыть. Рис промыть и отварить до полуготовности (7–8 минут). Остудить. Лук и морковь мелко нарезать или натереть на терке. Обжарить на сковороде до мягкости. В большой миске смешать фарш, капусту, рис, обжаренные овощи, яйцо, соль, перец и, если хотите, измельченный чеснок. Влажными руками сформировать из фарша крупные котлеты и выложить их в жаропрочную форму или на сковороду с высокими бортиками.
Соус: смешайте томатную пасту, сметану, воду, сахар и немного соли. Полейте голубцы этим соусом. Накройте форму фольгой или крышкой и тушите в духовке при 180°C 45–50 минут (или на плите под крышкой около 40 минут). За 10 минут до готовности снимите фольгу, чтобы верх подрумянился.
Подавайте ленивые голубцы со свежей зеленью и ложкой сметаны. Особенно вкусно — на следующий день!