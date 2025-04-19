Почему кот разрешает гладить только голову и возмущается, если вы пытаетесь потрогать лапу или животик?

У кошек на голове расположено множество желез, выделяющих феромоны: на щеках, подбородке, лбу. Когда кошка трется о человека или позволяет себя там гладить — это знак доверия и принятия. Она «метит» вас как своего. Если кошка позволяет гладить себя по голове — это своего рода дружеский жест, обмен запахами и знакомство.