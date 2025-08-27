Уже 6 сентября! "Белая ночь" в Риге отметит 20-летие: какая программа ждет посетителей
6 сентября этого года в центре Риги и ее окрестностях пройдет форум современной культуры «Белая ночь», который состоится уже в 20-й раз. В программе этого года — 34 проекта: концерты, перформансы, инсталляции, спектакли, художественные проекты, поэзия и многие другие мероприятия, которыми жители Риги и гости города смогут насладиться бесплатно.
Тема юбилейного, 20-го года — «Чистые источники». В этом году «Белая ночь» приглашает обрести покой, знания и энергию из источников, которые открыли, создали и интерпретировали художники и авторы работ. Концептуальные рамки программы разработал режиссёр Рейнис Суханов, а визуальный образ создала художница Зане Велдре в сотрудничестве с графическим дизайнером Каролом Рубенисом.
Вода, скрытая в земной коре, может пробиться наружу как освежающий источник, приносящий исцеление. Она может подняться туманом, окутывающим мир вокруг, или превратиться в ледяной мост между недосягаемыми берегами. В этот особенный год «Белая ночь» призывает быть смелыми и приблизиться к тем источникам, которых мы обычно избегаем или которых опасаемся.
Мероприятия пройдут в таких местах, как Культурный и народного искусства центр «Малая гильдия», двор Латвийского театра кукол, Латвийский Национальный художественный музей, концертный зал Ave Sol, Рижский собор Святого Иакова, Берга Базар, кинотеатр K. Suns, творческий квартал Veldze, квартал Sporta 2, двор Aristīda, парк Гризиньдарз, Рижское пространство современного искусства, сад Рижского Домского собора, Бастионная горка, Домская площадь и в других местах.
В юбилейной программе состоятся уже полюбившиеся публике мероприятия, например фестиваль современного искусства Survival Kit, который в этот раз проведёт гостей сквозь время, позволяя познакомиться с его истоками. Также новыми работами порадуют международная аудиовизуальная концертная программа «Videogrāfija» и фестиваль экспериментальной музыки Skaņu mežs. К этим «ветеранам» «Белой ночи» присоединится и ряд новых событий, среди которых проект современного искусства Species Shifter / Vol.1 ANALOGS.
В этом году в «Белую ночь» вернётся мировая знаменитость — междисциплинарный художник Люк Джерам со своей инсталляцией «Музей Луны». Объект искусства будет парить над рижским каналом возле Бастионной горке. Напротив Латвийского Национального театра можно будет увидеть и совершенно новую инсталляцию Helios — последнюю из серии астрономических работ Люка Джерама.
Подробная информация обо всех мероприятиях доступна на сайте www.baltanakts.lv и в Facebook-аккаунте facebook.com/Baltanakts.
