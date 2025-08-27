Больница Страдиня с 1 сентября повышает стоимость самой популярной услуги сразу на 10 евро
Цены на консультации врачей в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) с 1 сентября будут повышены на десять евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.
Как следует из записи одной пользовательницы в соцсети X, уведомление о повышении цен пациенты получили незадолго до запланированного визита.
По словам Яунтевы, решение принято после анализа рынка и приведения цен в соответствие со средним уровнем. Также учтены инфляция и рост затрат на медицинские услуги, которые ранее частично покрывались за счёт ресурсов самой больницы.
Так, консультация сертифицированного врача с 1 сентября будет стоить 70 евро вместо прежних 60, а консультация профессора подорожает с 80 до 90 евро.
В целом в платный прейскурант PSKUS входит около 10 000 различных услуг и процедур, и последний раз он пересматривался два года назад.
Яунтева подчеркнула, что, учитывая общую ситуацию с финансированием в сфере здравоохранения, повышение цен на консультации — один из способов обеспечить непрерывность и качество услуг. В больнице пока не берутся прогнозировать, будет ли пересмотр цен проводиться, например, ежегодно, так как это зависит от ряда факторов. PSKUS извинилась перед пациентами за причинённые неудобства.
С утверждённым прейскурантом платных услуг, который вступит в силу 1 сентября, можно будет ознакомиться на сайте больницы.