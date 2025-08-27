Больница Страдиня с 1 сентября повышает стоимость самой популярной услуги сразу на 10 евро

Яунтева подчеркнула, что, учитывая общую ситуацию с финансированием в сфере здравоохранения, повышение цен на консультации — один из способов обеспечить непрерывность и качество услуг. В больнице пока не берутся прогнозировать, будет ли пересмотр цен проводиться, например, ежегодно, так как это зависит от ряда факторов. PSKUS извинилась перед пациентами за причинённые неудобства.