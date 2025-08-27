Депутат Рижской думы: "Выборы в Сейм следующего года - это худшее, что с нами сейчас происходит"
Оценка работы нынешнего Сейма рухнула до рекордно низкого уровня - 66% жителей считают его деятельность хуже, чем у предыдущего состава, показал опрос SKDS. По мнению председателя Комитета по развитию Рижской думы Эдгара Бергхолцса, ситуация вряд ли изменится к лучшему до выборов 2026 года, так как политики избегают любых решений, которые могут повлиять на их результаты.
Эдгарс Бергхолцс в программе TV24 «Preses klubs» высказал мнение о проведённом компанией SKDS опросе, данные которого показывают: оценка работы нынешнего Сейма рухнула до рекордно низкого уровня — число недовольных жителей невероятно высоко. «Не всё ведь чёрное и белое», — отметил Бергхолцс, подчеркнув, что у каждого человека есть своё мнение, и это вполне понятно и приемлемо.
«Но, учитывая то, как сейчас работает правительство, удивительно, что результат ещё настолько хороший», — сказал он, пояснив, что большая часть людей воспринимает правительство и парламент как единое целое.
Согласно опросу, проведённому в марте этого года, лишь 13% респондентов считают, что нынешний Сейм работает лучше, чем предыдущий, противоположного мнения придерживаются 66%, а 22% не смогли сформулировать позицию. 66% критически оценивающих работу Сейма — это самый высокий показатель в этом веке. Для сравнения: в 2022 году таких было 63%, в 2009-м — 62%, в 2021-м — 61%, а в 1999-м — 60%. Наименее критичными жители были во время так называемых «тучных лет» — с 2003 по 2006 год, когда парламент негативно оценивали лишь от 34% до 43% опрошенных.
Бергхолцс продолжил: «На мой взгляд, выборы в Сейм следующего года — это худшее, что с нами сейчас происходит. Потому что никто не хочет брать на себя ответственность что-то менять или кого-то смещать, ведь уже в октябре будущего года состоятся выборы».
По его словам, это значит, что «мы будем топтаться на месте, и ничего особенно к лучшему не изменится — а это плохо». На это указывают и муниципальные выборы: «Никто не хочет принимать даже немного рискованные решения, ведь любое решение сейчас скажется на будущих выборах. Поэтому всё оставлено новой власти — мол, берите и разбирайтесь. И то же самое здесь: выборы в Сейм в следующем году плохи лишь по одной причине — ничего не изменится к лучшему».
Именно поэтому, по словам Бергхолцса, неудивительно, что жители дают работе Сейма столь негативную оценку.
