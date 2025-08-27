Депутат Рижской думы: "Выборы в Сейм следующего года - это худшее, что с нами сейчас происходит"

По его словам, это значит, что «мы будем топтаться на месте, и ничего особенно к лучшему не изменится — а это плохо». На это указывают и муниципальные выборы: «Никто не хочет принимать даже немного рискованные решения, ведь любое решение сейчас скажется на будущих выборах. Поэтому всё оставлено новой власти — мол, берите и разбирайтесь. И то же самое здесь: выборы в Сейм в следующем году плохи лишь по одной причине — ничего не изменится к лучшему».