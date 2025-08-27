Хотите читающую нацию? Делайте как Дания!

Отмена налога обойдется бюджету примерно в 330 миллионов крон (около 44 миллионов евро) ежегодно. Ожидается, что цены на книги снизятся на 16–20%, что должно сделать их более доступными для широкой аудитории. В 2023 году в Дании было продано 8,3 миллиона книг — при населении чуть более 6 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользовались детские книги, иллюстрированные издания и развивающая литература, а также триллеры и детективы.