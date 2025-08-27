Хотите читающую нацию? Делайте как Дания!
Стремясь повысить интерес к чтению, правительство Дании планирует отменить 25% налог на продажу книг — самый высокий в Европе. Мера направлена на улучшение грамотности и доступности литературы, особенно среди молодежи.
Министр культуры Якоб Энгель-Шмидт назвал инициативу «инвестицией в культурное будущее страны» и подчеркнул, что «мы должны поставить на карту все, чтобы преодолеть кризис чтения». По данным Организации экономического сотрудничества и развития, 24% датских подростков не могут понять простой текст — тревожный рост по сравнению с прошлым десятилетием.
Отмена налога обойдется бюджету примерно в 330 миллионов крон (около 44 миллионов евро) ежегодно. Ожидается, что цены на книги снизятся на 16–20%, что должно сделать их более доступными для широкой аудитории. В 2023 году в Дании было продано 8,3 миллиона книг — при населении чуть более 6 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользовались детские книги, иллюстрированные издания и развивающая литература, а также триллеры и детективы.
Для оценки эффективности меры правительство планирует провести анализ через четыре года. Если снижение налога не приведет к снижению цен, министр пообещал пересмотреть подход.
В других странах Северной Европы налог на книги значительно ниже: в Финляндии — 14%, в Швеции — 6%, а в Норвегии — ноль. Швеция уже снижала налог в 2001 году, что привело к росту продаж, хотя в основном среди уже читающей аудитории.