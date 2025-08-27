Мнение: "У нас мания укрытий - везде и всем нужны убежища, но..."
В гражданской обороне сила — в вовлеченности общества, уверенно заявил создатель украинской инициативы «Twitter конвой», депутат Европарламента Рейнис Позняк программе TV24 «Kārtības rullis», обсуждая безопасность и оборону Латвии.
Остальные участники дискуссии — генерал Раймонд Граубе, председатель правления организации Drone Force – Europe Виестурс Силениекс и полковник, директор Центра юношеской гвардии Валтс Аболиньш — также подчеркнули огромную важность гражданской обороны. Однако, по их словам, общество недостаточно информировано о том, как действовать в кризисной ситуации, а существующие планы охватывают всё, кроме войны.
«У нас мания укрытий — везде и всем нужны убежища, но если у тебя есть всего четыре минуты, чтобы спрятаться, это просто не сработает, никакие укрытия никого не спасут, — отметил Познякс. — Это целый сложный организм. Не случайно в Израиле (откуда он недавно вернулся) гражданская оборона подчинена армии, потому что во время войны в стране всё командует армия. Наводнения могут быть в ведении самоуправлений, но в условиях войны всё определяет армия. У нас же для войны нет никакой гражданской обороны — ни управления, ни командования…»
С тем, что гражданская оборона — одно из слабых мест Латвии, согласился и Граубе. По его мнению, проблема в том, что до сих пор не была создана система кризисного управления в целом. Он выразил надежду, что недавно созданный Кризисный центр управления внесёт коррективы. С 1 июля 2025 года Кризисный центр управления взял на себя функции секретариата Совета по управлению кризисами. Его задача — готовить необходимые для принятия решений документы, а также координировать работу вовлечённых в управление гражданскими кризисами учреждений и кризисные коммуникации.
«Гражданская оборона — это лишь одна, но важная часть военной обороны в целом, и она включает в себя разные институты — Министерство здравоохранения, Министерство образования. Например, украинские дети не ходят в школу, так как нельзя допускать большого скопления детей в одном месте, но образовательный процесс там организован — всё чётко налажено», — отметил генерал.
По его мнению, проблема Латвии в том, что изменения в сфере гражданской обороны и безопасности людей не доходят до отдельного человека. «С человеком никто не разговаривает, ему не объясняют, чтобы он знал, как действовать в кризисной ситуации».
Познякс добавил, что Кризисный центр — это важная основа, но: «Если мы хотим готовиться к войне, нужно вкладывать огромные средства в инфраструктуру, и без участия Вооружённых сил здесь не обойтись. Чтобы понимать, к чему готовиться, мы должны знать, что могут или не могут наши Вооружённые силы — перехватывать ракеты, дроны… Всё это напрямую связано с армией».