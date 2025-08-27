Мнение: "У нас мания укрытий - везде и всем нужны убежища, но..."

«У нас мания укрытий — везде и всем нужны убежища, но если у тебя есть всего четыре минуты, чтобы спрятаться, это просто не сработает, никакие укрытия никого не спасут, — отметил Познякс. — Это целый сложный организм. Не случайно в Израиле (откуда он недавно вернулся) гражданская оборона подчинена армии, потому что во время войны в стране всё командует армия. Наводнения могут быть в ведении самоуправлений, но в условиях войны всё определяет армия. У нас же для войны нет никакой гражданской обороны — ни управления, ни командования…»