Когда обычных ресурсов мало: зачем Латвии понадобился Центр кризисного управления и кто его возглавил
Главной задачей новосозданного Кризисного управления будет координация, решение и руководство действиями при кризисах крупного масштаба, заявил в интервью передаче TV3 "900 секунд" руководитель Центра Арвис Зиле.
«Кризисы бывают разными и разного масштаба. В наши обязанности входит решение таких ситуаций, когда уже недостаточно повседневных ресурсов и необходимо координировать силы и действия разных ведомств. (…) Определение кризиса — это непредсказуемая ситуация: это могут быть климатические кризисы, катастрофы, вызванные человеком, или военные угрозы», — пояснил Зиле.
Формирование команды еще не завершено: в должность вступил руководитель Центра и назначен его заместитель. «Один из приоритетных шагов — формирование и подбор команды. Мы хотим привлечь профессионалов в своих сферах, людей с опытом», — добавил Зиле.
Как уже сообщалось, 15 августа руководителем Кризисного управления был назначен Арвис Зиле, ранее занимавший должность заместителя начальника Управления планирования операций Оперативного департамента Объединенного штаба Национальных вооружённых сил (НВС).
Кризисное управление — это новая структура в составе Государственной канцелярии, находящаяся в функциональном подчинении премьер-министра. По его поручению Центр обеспечивает планирование, подготовку и реализацию мер по управлению кризисами.
Полковник Зиле — опытный офицер НВС, более 25 лет проходивший службу как в Латвии, так и в международных миссиях в Афганистане, Косово и штабах НАТО. Он занимал руководящие посты в структурах НВС, в том числе командовал батальоном Земессардзе.
Зиле имеет как военное, так и гражданское высшее образование, награждён за заслуги в военной службе и международном сотрудничестве.
Назначение Зиле на пост руководителя Кризисного управления в Государственной канцелярии утверждено сроком на пять лет.