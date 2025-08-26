Когда обычных ресурсов мало: зачем Латвии понадобился Центр кризисного управления и кто его возглавил

Полковник Зиле — опытный офицер НВС, более 25 лет проходивший службу как в Латвии, так и в международных миссиях в Афганистане, Косово и штабах НАТО. Он занимал руководящие посты в структурах НВС, в том числе командовал батальоном Земессардзе.