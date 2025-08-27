Уязвимые семьи могут получить наборы школьных принадлежностей для детей к 1 сентября

Наборы могут получить семьи с детьми, включая семьи граждан Украины, если у них имеется справка от муниципальной социальной службы о соответствии одному из установленных статусов. С 1 января этого года наборы доступны семьям со статусом малоимущего или находящейся в кризисной ситуации. На каждого ребенка в указанной возрастной группе полагается один набор на календарный год.