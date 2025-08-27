Уязвимые семьи могут получить наборы школьных принадлежностей для детей к 1 сентября
Чтобы помочь детям из малообеспеченных и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать учебный год, Фонд интеграции общества (SIF) приглашает в 370 пунктах выдачи по всей Латвии получать наборы школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от пяти до 16 лет.
Наборы могут получить семьи с детьми, включая семьи граждан Украины, если у них имеется справка от муниципальной социальной службы о соответствии одному из установленных статусов. С 1 января этого года наборы доступны семьям со статусом малоимущего или находящейся в кризисной ситуации. На каждого ребенка в указанной возрастной группе полагается один набор на календарный год.
Доступны два вида наборов – для учеников начальной школы и основной школы. В наборы входят тетради и блокноты, бумага для рисования и акварели, бумага для аппликаций, письменные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также школьный рюкзак для учеников начальной школы.
В 2024 году в Латвии семьям было выдано 7185 наборов школьных принадлежностей, а в первой половине 2025 года – 2146 наборов. В свою очередь, детям граждан Украины в 2024 году было предоставлено 1812 наборов, а до июля 2025 года уже 966.