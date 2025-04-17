Самое важное, что нужно знать каждому в Латвии о документах и как действовать в чрезвычайной ситуации

Если ребенок едет в третьи страны, тщательно проверяются все документы на поездку, чтобы защитить права ребенка и удостовериться, что ребенок не покидает страну без согласия того, кто исполняет обязанности его родителя. Согласно статистике пограничников, в 2024 году на пограничном пункте "Рига" в аэропорту детям было отказано в выезде из страны в 65 случаях. Чаще всего это происходит, когда дети путешествуют самостоятельно, без сопровождения родителей, и не могут предъявить нотариально заверенную доверенность на выезд. Важно отметить, что доверенность должна быть на латышском языке; если она на другом языке, необходим нотариально заверенный перевод. Если ребенок, являющийся гражданином Латвии, выезжает в третьи страны с родителем, необходимо предъявить документ родителя с записью о родстве. Если в документе родителя нет такой записи, необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка или его нотариально заверенную копию. Если у ребенка есть двойное гражданство, при выезде в третьи страны также потребуется доверенность, так как на территории Латвии предполагается, что ребенок является гражданином нашей страны.