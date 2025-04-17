Самое важное, что нужно знать каждому в Латвии о документах и как действовать в чрезвычайной ситуации
Действительные удостоверяющие личность документы, юридически оформленные отношения, нотариально удостоверенная доверенность для дедушек и бабушек на ребенка и другие важные нюансы, которые надо знать каждому. Как в мирное, так и в неспокойное время.
Для свободного передвижения по ЕС, согласно законам нашей страны, для граждан Латвии удостоверяющими личность документами являются паспорт и ID-карта, а для неграждан — паспорт и удостоверение негражданина. Важно следить за тем, чтобы срок действия документов не истек, и это одна из причин, почему стоит создать почтовый ящик на портале Latvija.lv. Там всегда будет важная информация, в том числе о приближающемся сроке замены документов. Это имеет значение не только при обычных поездках, но и в чрезвычайных ситуациях.
Граждане Латвии, предъявив паспорт или ID-карту, а неграждане — паспорт, могут свободно передвигаться по государствам Европейского Союза (ЕС) и Шенгенской зоны. Представители пограничной службы, аэропортов и перевозчиков не обязаны проверять документы путешествующих, однако их могут запросить правоохранительные органы конкретной страны, например, полиция.
Особые условия существуют для въезда в Великобританию (Великобритания вышла из ЕС). Министерство иностранных дел сообщает, что со 2 апреля 2025 года всем гражданам стран ЕС, которым для краткосрочного пребывания (до шести месяцев) в Великобритании не требуется виза, необходимо получить электронное разрешение на въезд — electronic travel authorisation до поездки. Кроме того, для поездки в Великобританию потребуется паспорт, так как ID-карта не будет действительна.
Что касается въезда в так называемые третьи страны, то действуют их законы, и их нужно уточнять перед отправлением.
О границах в чрезвычайных обстоятельствах
До этого мы обсуждали обычную повседневную жизнь, но в чрезвычайных обстоятельствах, конечно, могут быть и исключения. В отделе Стратегического развития и общественных связей Государственной пограничной службы ;журналу Patiesā Dzīve сообщили, что в момент X может быть принято решение о восстановлении пограничного контроля на внутренних границах ЕС. Также существует вероятность введения категорий людей, для которых выезд из страны будет ограничен. Что касается женщин и детей, скорее всего, таких ограничений не будет, однако стоит отметить, что в странах, вовлеченных в военные действия, часто вводятся ограничения на выезд для мужчин призывного возраста. Иногда страны, где существует военная угроза, вводят ограничения на выезд для медицинских работников и представителей других стратегически важных профессий.
Пограничная служба также сообщает, что в чрезвычайных обстоятельствах может быть принято решение о закрытии внешних границ, что означает, что выезд в третьи страны будет невозможен.
Пересечение границы для детей
Существует несколько специальных и более сложных правил пересечения границы, которые касаются несовершеннолетних — как в мирное, так и в нестабильное время.
Однажды я ехала на автобусе в Санкт-Петербург. Это было еще до аннексии Крыма, но условия для путешествий с детьми уже тогда были действующими. На пограничном посту автобус не пропустили, потому что среди пассажиров была бабушка с внуком подросткового возраста. У обоих были визы для въезда в Россию, но у бабушки не было нотариально заверенной доверенности. Не помогли ни объяснения, ни просьбы. Пассажиров не высадили посреди ночи, но водитель автобуса спросил у остальных пассажиров, не возражают ли они, что время в пути увеличится, так как автобус попытается пересечь границу в другом месте, где пограничники более лояльны. Удалось! Сейчас подобное было бы немыслимо.
Государственная пограничная служба проинформировала, что случаям, когда дети пересекают границу, уделяется особое внимание. Речь идет о поездках в страны, которые не входят в ЕС или Шенгенскую зону. Это может быть также туристическая поездка, например, в Египет, США, Австралию или другую страну, а не обязательно поездка через сухопутную границу в Россию или Беларусь, куда, несмотря на призывы и предупреждения Министерства иностранных дел, до сих пор отправляется немало людей из Латвии.
Если ребенок едет в третьи страны, тщательно проверяются все документы на поездку, чтобы защитить права ребенка и удостовериться, что ребенок не покидает страну без согласия того, кто исполняет обязанности его родителя. Согласно статистике пограничников, в 2024 году на пограничном пункте "Рига" в аэропорту детям было отказано в выезде из страны в 65 случаях. Чаще всего это происходит, когда дети путешествуют самостоятельно, без сопровождения родителей, и не могут предъявить нотариально заверенную доверенность на выезд. Важно отметить, что доверенность должна быть на латышском языке; если она на другом языке, необходим нотариально заверенный перевод. Если ребенок, являющийся гражданином Латвии, выезжает в третьи страны с родителем, необходимо предъявить документ родителя с записью о родстве. Если в документе родителя нет такой записи, необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка или его нотариально заверенную копию. Если у ребенка есть двойное гражданство, при выезде в третьи страны также потребуется доверенность, так как на территории Латвии предполагается, что ребенок является гражданином нашей страны.
Однако на момент X могут быть исключения. "Если сопровождающий ребенка не сможет предъявить доверенность на выезд ребенка за пределы страны, профессионально подготовленные пограничники смогут установить, является ли сопровождающий одним из родителей или имеет ли эта личность право вывозить ребенка за пределы страны. Также будет проверено, нет ли ограничений на вывоз ребенка, и это будет проверено в информационных системах. Если системы не будут работать, пограничники смогут провести проверку, осуществив допросы и мероприятия по профилированию личностей", пояснили в Государственной пограничной службе действия в случае, если ребенок выезжает в третьи страны в чрезвычайной ситуации.
Когда нужно принимать решения
Что касается стран ЕС и Шенгенской зоны, то в обычных условиях действуют другие правила. Теперь дети, являющиеся гражданами Латвии и достигшие возраста обязательного образования, то есть семи лет, могут путешествовать самостоятельно (это также касается проживающих в Ирландии), но в любом случае им нужен удостоверяющий личность документ и разрешение родителей или опекунов.
Тем не менее наличие или отсутствие нотариально заверенной доверенности может оказаться важным в самых разных ситуациях. Согласно закону, несовершеннолетние не обладают дееспособностью и не могут представлять себя, например, в случае, если нужно решить вопросы в медицинских, правоохранительных или других учреждениях.
Часто во время заграничных поездок дети путешествуют с бабушками и дедушками или другими родственниками. Школьники отправляются на экскурсии, спортивные соревнования, на концерты хоров или танцевальных коллективов. В таких случаях за молодежь отвечает учитель или руководитель кружка, который сопровождает их.
"Доверенность также важна, если родители отправляются в длительное путешествие вдвоем, оставляя детей под присмотром бабушек и дедушек здесь, в Латвии. (...) Представьте ситуацию, когда у ребенка, у которого аллергическая реакция, ужалила оса, а оба родителя, например, в это время выступают со своим танцевальным коллективом на конкурсе. Если у бабушки есть доверенность на представление интересов внука, все в порядке, она может поехать с ним в больницу и урегулировать все формальности. Если доверенности нет, то родителям или хотя бы одному из них придется прервать путешествие", объясняет представитель Совета нотариусов Латвии Янис Скрастиньш на веб-сайте Латвийских нотариусов.
Документы и электронная подпись
Доверенности можно подготовить и заверить у любого нотариуса Латвии. Этот документ можно подписать как лично, так и дистанционно через видеоконференцию на портале latvijasnotars.lv, если имеется надежная электронная подпись, объяснила член Латвийской палаты нотариусов, нотариус Зане Анкрава на официальном портале Latvijas Vēstnesis.
Однако доверенность — не единственный важный документ. В чрезвычайных ситуациях каждому человеку может понадобиться подписать другие документы с использованием электронной подписи. Готов ли поставщик электронной подписи — Латвийский государственный центр радио и телевещания (LVRTC) — к этому?
"Документы с электронной подписью можно будет подписать и в кризисной ситуации, если будут выполнены следующие условия: инфраструктура LVRTC не повреждена и услуги электронной подписи, а также системы, которые ее обеспечивают, функционируют; у жителей есть необходимые инструменты, такие как eID карта с действующим PIN-кодом или мобильное приложение eParaksts Mobile; доступна электроэнергия, обеспечивающая работу устройств, и интернет-соединение", информировала руководитель отдела корпоративных коммуникаций LVRTC Винета Спругайне. "В ситуациях, когда какой-либо из этих факторов не обеспечен, использование электронной подписи может быть затруднено или невозможно. Дополнительные риски могут быть связаны с ограничениями, установленными государством или местными властями, которые могут повлиять на возможность использования электронной подписи; киберугрозами и перегрузкой систем, что может повлиять на ее работу; доступностью технической поддержки, которая в условиях кризиса может быть ограничена".
Не потеряться и не потерять друг друга
Документы всегда должны быть в порядке, и все виды отношений должны быть юридически оформлены — не только в отношении детей. Действия в чрезвычайной ситуации необходимо обсудить и с близкими, особенно в вопросах связи.
Когда началась война в Украине, в интернете появилось фото, на котором маленькому мальчику на спине фломастером написали имя, фамилию и номер телефона родственников, на случай, если семья будет разделена во время воздушных атак и бомбардировок. Это очень предусмотрительно и страшно... Однако необходимо продумать, как не потеряться и/или как найти друг друга.
Важно, чтобы важные номера телефонов были записаны в записной книжке, потому что, как бы этого не хотелось, на мобильный телефон не всегда можно полагаться, особенно если наступит критический момент, не будет электричества для зарядки телефона или его заберут.
В рекомендациях, разработанных государством для кризисных ситуаций, этому аспекту уделено внимание, и предложения следующие: обсудите и договоритесь с близкими о плане действий; запишите или запомните мобильные телефоны своих родственников, соседей, друзей и других важных для вас людей и попросите их сделать то же самое.
Конечно, можно также договориться о месте встречи — где-то и когда-то. Вспоминая доблестного солдата Швейка Ярослава Гашека — в кабачке в шесть часов вечера после войны... Говоря серьезно, если нужно найти кого-то (даже в мирное время), полезно помнить о такой организации, как Красный Крест. Если человек хочет найти информацию или новости о своем родственнике, он может обратиться в любое национальное общество Красного Креста или Красного Полумесяца. Конечно, следует учитывать, что существуют критерии поиска, разработанные в соответствии с возможностями поиска в каждой стране. Начать следует с звонка или электронной почты, кратко описав ситуацию. Ответственный сотрудник свяжется с вами и предложит следующие шаги, которые обычно включают заполнение анкеты. Более подробную информацию можно узнать на сайте Латвийского Красного Креста. Служба поиска этой организации может помочь, если необходимо найти родственников, пропавших в ходе войны или природных катастроф; найти родных, с которыми внезапно пропал контакт (не отвечают на звонки, сообщения и т. д.); отправить короткие сообщения родственникам, находящимся в зоне боевых действий. Так в связи с российской агрессией в Украине в Латвийском Красном Кресте было начато несколько дел по поиску.