EuroBasket 2025 в Риге: с 25 августа вводятся ограничения движения

С 25 августа, 9:00, до 15 сентября, 24:00 движение закроют на участке улицы Гростонас — от улицы Малпилс до улицы Яниса Дикманя. В тот же период на улице Малпилс, на участке от улицы Сканстес до улицы Весетас, будет организовано одностороннее движение.