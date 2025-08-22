Выставка, посвященная баскетболу.
В Латвии
Вчера 05:12
EuroBasket 2025 в Риге: с 25 августа вводятся ограничения движения
С 27 августа по 14 сентября в Риге пройдет чемпионат Европы по баскетболу FIBA EuroBasket 2025, который соберет в столице тысячи болельщиков. В связи с проведением мероприятия с понедельника, 25 августа, в районе Скансте постепенно введут ряд ограничений движения. Также в других местах города будут действовать запреты на парковку транспортных средств.
С 25 августа, 9:00, до 15 сентября, 24:00 движение закроют на участке улицы Гростонас — от улицы Малпилс до улицы Яниса Дикманя. В тот же период на улице Малпилс, на участке от улицы Сканстес до улицы Весетас, будет организовано одностороннее движение.
Запреты на остановку и стоянку транспорта
- С 25 августа, 9:00, до 14 сентября, 24:00 запретят остановку и стоянку на участке улицы Малпилс от Сканстес до Весетас. Запрет не будет касаться средств микромобильности — велосипедов, электрических унициклов, веломобилей, велорикш и электросамокатов. Для них создадут специальную стоянку на участке улицы Малпилс от Гростонас до Весетас.
- С 25 августа, 9:00, до 15 сентября, 24:00 запретят остановку и стоянку на участке улицы Ноликтавас от Торня до Кришьяня Валдемара, а также на улице Кришьяня Валдемара перед гостиницей Park Inn by Radisson Riga Valdemara, в направлении к центру города. Здесь будет разрешена кратковременная остановка (до 10 минут) на отрезке в 30 метров за остановкой общественного транспорта.
- С 27 августа, 12:00, до 14 сентября, 24:00 запретят остановку и стоянку на участке улицы Сканстес от Малпилс до Яниса Дикманя.
Ограничения для средств микромобильности
С 25 августа, 9:00, до 14 сентября, 24:00 закроют движение и запретят размещение средств микромобильности (велосипедов, самокатов и др.) на следующих участках:
- улица Гростонас — от Малпилс до Яниса Дикманя,
- улица Малпилс — от Сканстес до Гростонас,
- улица Яниса Дикманя — от Сканстес до Весетас,
- улица Сканстес — от Малпилс до Яниса Дикманя.