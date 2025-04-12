Идеальная манная каша без комочков: пошаговый рецепт и секреты приготовления

Медленно всыпайте манку. Главный секрет каши без комочков — правильно ввести крупу. Снимите кастрюлю с огня или уменьшите огонь до минимума. Постепенно, тонкой струйкой, всыпайте манку в кипящее молоко, непрерывно помешивая венчиком или ложкой. Чем дольше вы будете мешать — тем однороднее будет консистенция. Можно заранее развести манку в небольшом количестве холодного молока или воды, а затем влить эту смесь в кипящее молоко — так вероятность появления комочков почти исключена.