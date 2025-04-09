Как уберечь детей от ужасов войны в соцсетях? Объясняет эксперт
Понимание того, что является пугающим и несоответствующим возрасту контентом, с годами изменилось — сцены, которые в нашем детстве казались немыслимыми, сейчас стали обыденными. К сожалению, многие современные дети привыкают к насилию и другому несоответствующему их возрасту контенту в интернете. О проблеме рассказывает Майя Катковска, руководитель Drossinternets.lv.
Родители должны понимать, что просмотр несоответствующего возрасту контента в интернете может вызвать у детей психологические травмы, например, фото и видео из зон боевых действий. Сейчас социальные сети, особенно TikTok, переполнены неприятными кадрами из войны в Израиле. Поэтому обязанность родителей — позаботиться о том, чтобы детям не приходилось сталкиваться с пугающим и несоответствующим возрасту контентом.
Ряд социальных сетей, например TikTok, не предназначены для детей младше 13 лет. Разрешая ребенку их использовать, родители должны быть готовы к тому, что ребенок увидит несоответствующую возрасту рекламу и пугающий или даже вредный контент.
Главное — следить за активностью ребенка
Чтобы защитить детей от такого контента, во-первых, нужно следить за соблюдением возрастных ограничений. Также родители должны регулярно отслеживать активность своего ребенка в социальных сетях, чтобы понимать, какой контент он потребляет. Родителям рекомендуется хотя бы раз сесть рядом со своим ребенком и полчаса понаблюдать, какие видео алгоритм TikTok предлагает смотреть вашему чаду. Это позволит вам понять, что ваш ребенок видит ежедневно в течение нескольких часов и, соответственно, как у него формируется понимание ценностей, событий и миропорядка.
Во-вторых, необходимо соблюдать элементарную гигиену социальных сетей. Желательно вместе с ребенком установить соответствующие настройки конфиденциальности и безопасности аккаунта, а также инструменты контроля времени, объяснив, почему это необходимо. Также зарегистрируйте смартфон вашего ребенка с указанием его даты рождения, чтобы исключить доступ к контенту для взрослых. Обязательно включите "Безопасный поиск" в настройках Google, а на Youtube.com — "Ограниченный режим". В TikTok следует установить режим "Приватный аккаунт", чтобы видео ребенка могли видеть только подтвержденные друзья. С приватным аккаунтом также можно одобрять или отклонять пользователей и ограничивать входящие сообщения.
В-третьих, объясните, что в социальных сетях может встречаться неприятный контент, и призовите не искать его. При поиске и просмотре такого контента в интернете ребенку придется сталкиваться со все большим количеством похожих видео. Это потому, что социальные сети используют алгоритм, который предлагает и в дальнейшем просматривать тот же или похожий контент, который уже был просмотрен.
В-четвертых, нужно рассказать, что не все в социальных сетях является правдой, и часто изображения, видео и статьи с "пугающими" заголовками создаются с целью заработка, чтобы как можно больше людей захотели перейти по ссылке и посетить соответствующий сайт или аккаунт в социальной сети.
В-пятых, предупредите ребенка не открывать ссылки, присланные друзьями в WhatsApp, Snapchat или других мессенджерах, которые уже по названию и превью наводят на мысль, что там может содержаться вирусный, порнографический или контент с насилием, пугающий или иной вредный материал. Дети часто распространяют такой контент, движимые желанием развлечься или любопытством. Задача родителей — удержать детей от распространения неприятного контента среди друзей или в социальных сетях.
Что делать, если ребенок столкнулся с пугающим контентом?
Если ребенку пришлось столкнуться с несоответствующим возрасту контентом, сначала успокойте его, подчеркнув, что он в безопасности, и предложите рассказать, что именно он увидел в интернете и что его тревожит. Вам нужно понять, где именно ребенок увидел пугающий контент, чтобы можно было действовать дальше, например, сообщив администрации социальной сети о вредоносном контенте и заблокировав аккаунт, в котором ваш ребенок видит такой материал. Если ребенок все еще очень расстроен, не может заснуть ночью, напуган тем, что увидел, то привлеките психолога, который поможет ребенку преодолеть страхи.
В заключение следует подчеркнуть, что важно приучить детей обращаться к родителям или любому другому взрослому, которому они доверяют, в случае любых проблемных ситуаций. Если пришлось столкнуться с нежелательным контентом, и детей, и взрослых мы призываем проконсультироваться с Drossinternets.lv, написав на zinojumi@drossinternets.lv, заполнив форму сообщения на сайте drossinternets.lv или используя мобильное приложение Drošs internets на Android и Apple смартфонах. Чтобы получить помощь психолога, можно звонить на телефон доверия 116111, предоставляемый Государственной инспекцией по защите прав детей.