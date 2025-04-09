Как уберечь детей от ужасов войны в соцсетях? Объясняет эксперт

Если ребенку пришлось столкнуться с несоответствующим возрасту контентом, сначала успокойте его, подчеркнув, что он в безопасности, и предложите рассказать, что именно он увидел в интернете и что его тревожит. Вам нужно понять, где именно ребенок увидел пугающий контент, чтобы можно было действовать дальше, например, сообщив администрации социальной сети о вредоносном контенте и заблокировав аккаунт, в котором ваш ребенок видит такой материал. Если ребенок все еще очень расстроен, не может заснуть ночью, напуган тем, что увидел, то привлеките психолога, который поможет ребенку преодолеть страхи.