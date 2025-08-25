Жизнь есть только на заправках? В Латвии не хватает мест для ужинов вне дома
В Латвии по-прежнему не хватает мест для вечернего досуга и ужинов вне дома — композитор Янис Кирсис в эфире TV24 отметил, что в отличие от Шотландии, где люди каждый вечер собираются в пабах, у нас «все дома ужинают», а президент Ассоциации ресторанов Янис Ензис добавил, что в регионах молодежь чаще всего встречается... на автозаправках.
Композитор и участник группы Framest Янис Кирсис в эфире TV24 передачи «Preses klubs» рассказал, что ему симпатичен один любопытный факт: например, в Шотландии люди каждый вечер выходят из дома, заходят в пабы и ужинают вне дома. «…А у нас все дома ужинают!» — сказал Кирсис.
В беседу включился также президент Латвийской ассоциации ресторанов, генеральный директор Opera Hotel Янис Ензис. Он отметил, что в регионах у молодёжи местом встреч нередко становятся автозаправочные станции: «В Талси вечером невозможно отстоять очередь за кофе — АЗС переполнена!»
Кирсис в этом контексте выразил надежду, что закон об ограничении продажи алкоголя в вечернее время подтолкнёт людей чаще выходить из дома и проводить время вне его.
Ензис, в свою очередь, заявил, что надеется на то, что однажды автозаправочные станции перестанут продавать алкоголь: «Я не понимаю эту идею — зачем водителям с риском алкогольной зависимости у кассы видеть бутылки с алкоголем? Какой в этом смысл?!»
Депутат Европейского парламента от Национального объединения Рихард Колс возразил, напомнив: «Во многих регионах АЗС — это единственные точки, где вообще можно что-то купить!»