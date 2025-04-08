Что делать, если в вашей квартире задекларировался чужой человек? Объясняет PMLP

Случай Линды далеко не единственный – другие жители тоже сталкивались с подобным. "В моей квартире в Елгаве однажды зарегистрировалась подруга моего брата со своей новорожденной дочкой. В то время там жила моя мать. Никто так и не смог выписать этого ребенка [с моего адреса]. Я тогда жила и работала в Испании. Мама ушла из жизни, а эта женщина [бывшая подруга брата] до сих пор живет там уже с другим мужчиной", – рассказывает Вия. А Сигита вспоминает, что однажды получила необычно большой счет от управляющей компании, и выяснилось, что по ее адресу зарегистрировалась семья из пяти человек. "Я пошла разбираться, писала заявление, но процесс затянулся, потому что детей просто так не выбросишь на улицу", – говорит Сигита.