Что делать, если в вашей квартире задекларировался чужой человек? Объясняет PMLP
Бывшая министр внутренних дел и предприниматель Линда Мурниеце столкнулась с неприятной ситуацией – проверка Регистра физических лиц показала, что по ее адресу зарегистрировалась незнакомая женщина. Как действовать в таких случаях, объясняет Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
"В этом месяце в счете за услуги я увидела плату за дополнительного человека. Так я узнала, что кто угодно может спокойно зарегистрироваться в чужой собственности, если ему вздумается, – пишет Линда в Facebook. - Проверяйте базы данных. Вдруг окажется, что в вашей квартире внезапно зарегистрировалась какая-нибудь Валерия или Нина".
Случай Линды далеко не единственный – другие жители тоже сталкивались с подобным. "В моей квартире в Елгаве однажды зарегистрировалась подруга моего брата со своей новорожденной дочкой. В то время там жила моя мать. Никто так и не смог выписать этого ребенка [с моего адреса]. Я тогда жила и работала в Испании. Мама ушла из жизни, а эта женщина [бывшая подруга брата] до сих пор живет там уже с другим мужчиной", – рассказывает Вия. А Сигита вспоминает, что однажды получила необычно большой счет от управляющей компании, и выяснилось, что по ее адресу зарегистрировалась семья из пяти человек. "Я пошла разбираться, писала заявление, но процесс затянулся, потому что детей просто так не выбросишь на улицу", – говорит Сигита.
Как указывает PMLP, при выявлении факта незаконной регистрации, собственнику жилья необходимо подать заявление в соответствующее самоуправление с требованием аннулировать данную регистрацию. В заявлении необходимо указать: имя, фамилию и персональный код лица, подлежащего выписке; адрес, по которому человек зарегистрировался незаконно; обоснование причин для выписки. Процесс может занять до одного месяца.
PMLP подчеркивает, что в настоящее время в стране отсутствуют механизмы, оперативно уведомляющие владельцев жилья о лицах, зарегистрированных в их собственности. Кроме того, действующие нормативные акты не предусматривают возможности для собственника недвижимости запрещать кому-либо регистрироваться в его имуществе.
В PMLP считают, что проблему можно решить, введя требование о согласии собственника при попытке регистрации в его недвижимости. Такое решение позволило бы избежать ошибок и мошеннических действий. Единственное, что можно порекомендовать на данный момент - периодически проверять лиц, зарегистрированных по вашему адресу. Владелец недвижимости может легко и быстро проверить эту информацию электронным способом на портале www.latvija.lv, используя электронную услугу "Manā īpašumā deklarētās un papildu adresi norādījušās personas" ("Лица, зарегистрированные в моей собственности и указавшие дополнительный адрес").