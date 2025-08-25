Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 13:20
В Латвии замерили скорость мобильного интернета. Результат оказался неожиданным
Независимый поставщик услуг по оценке качества мобильной связи SpeedChecker опубликовал ежегодные данные о скорости мобильного интернета в Латвии.
Согласно данным SpeedChecker Insights, средние скорости загрузки и выгрузки (3G, 4G и 5G), зарегистрированные в Латвии, были следующими:
- У Tele2 самая высокая средняя скорость загрузки – 104,18 Мбит/с, скорость выгрузки – 15,16 Мбит/с.
- У Bite средняя скорость загрузки составляет 91,63 Мбит/с, а скорость выгрузки – 17,33 Мбит/с.
- У LMT средняя скорость загрузки составляет 78,73 Мбит/с, а скорость выгрузки – 11,57 Мбит/с.
В сети 5G Tele2 лидирует, достигнув средней скорости загрузки 279,08 Мбит/с. Bite занял второе место с показателем 233,37 Мбит/с, в то время как средняя скорость загрузки у LMT составила 160,47 Мбит/с.
Все данные были получены с помощью SpeedChecker, основанного на тестировании реальных пользователей по всей Латвии.