Что будет, если слишком часто закапывать в нос: опасности привычных капель
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Главная опасность частого использования капель — это лекарственный ринит, или зависимость от сосудосуживающих средств.
Полезные советы

Что будет, если слишком часто закапывать в нос: опасности привычных капель

Отдел здоровья

Otkrito.lv

Сосудосуживающие капли для носа — одно из самых популярных средств в аптечке. Они быстро снимают заложенность, возвращают способность дышать и помогают уснуть. Но за этим «волшебным» эффектом часто скрываются серьезные риски. Что произойдет, если закапывать в нос слишком часто? Разбираемся.

Привыкание и зависимость

Главная опасность частого использования капель — это лекарственный ринит, или зависимость от сосудосуживающих средств. Уже через 5–7 дней постоянного применения слизистая носа начинает «лениться» и без помощи капель не может самостоятельно регулировать тонус сосудов. В результате:

  • заложенность возвращается все быстрее,
  • эффект от капель держится все меньше,
  • доза «на автомате» увеличивается.

Так развивается настоящая зависимость, при которой человек закапывает нос 5–10 раз в день и все равно не дышит.

Нарушение кровоснабжения и кислородного обмена

Сосудосуживающие препараты действуют не только локально. При длительном применении они могут повлиять на общее сосудистое состояние, особенно:

  • повысить артериальное давление,
  • вызвать головную боль, головокружение,
  • нарушить сон и внимание,
  • ухудшить состояние у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Повреждение слизистой носа

Регулярное использование капель вызывает:

  • сухость и раздражение слизистой,
  • жжение и зуд,
  • развитие микротрещин, через которые легко проникают инфекции,
  • атрофию слизистой — когда нос перестаёт увлажнять и очищать воздух.

Риск передозировки

Особенно опасно — для детей. Передозировка сосудосуживающих капель может привести к:

  • понижению температуры тела,
  • замедлению сердечного ритма,
  • угнетению дыхания,
  • потере сознания.

Поэтому детям применять такие средства можно только под контролем и не дольше 3–5 дней.

Что делать, если без капель уже не можешь

  • Постепенно снижать дозу — закапывать сначала только на ночь, потом через день.
  • Промывать нос солевыми растворами — физраствором, морской водой.
  • Использовать увлажнители воздуха и пить больше жидкости.
  • Обратиться к врачу — он подберет безопасное лечение, особенно если проблема хроническая.

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