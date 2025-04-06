Что будет, если слишком часто закапывать в нос: опасности привычных капель

Главная опасность частого использования капель — это лекарственный ринит, или зависимость от сосудосуживающих средств. Уже через 5–7 дней постоянного применения слизистая носа начинает «лениться» и без помощи капель не может самостоятельно регулировать тонус сосудов. В результате: