Не только опыт и технические навыки! Что помогает найти работу в Латвии?

Системность и следование определенному порядку — критерии долгосрочного успеха, но важно понимать, почему задачи выполняются определенным образом — это лучший подход или так просто делали всегда? Если сотрудники не только знают порядок повседневных процессов, но и понимают характер и цели задач, они становятся более вовлеченными в выполнение работы и думают о способах улучшения процессов и выполнения их более эффективно.