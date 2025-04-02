Не только опыт и технические навыки! Что помогает найти работу в Латвии?
С быстрым развитием различных отраслей профессионалам важно постоянно адаптироваться к требованиям рынка труда, чтобы сохранять конкурентоспособность. Специалисты объясняют, что ценится специалистами по подбору персонала.
Технические навыки, конечно, очень важны, но, несмотря на развитие искусственного интеллекта, автоматизацию и дигитализацию, социальные навыки («soft skills») по-прежнему незаменимы, поскольку управление процессами в большинстве случаев означает управление людьми. Компания по временному трудоустройству и подбору персонала Biuro обобщила четыре основных навыка, которые высоко ценятся специалистами по подбору персонала.
Почему именно так, а не иначе?
Системность и следование определенному порядку — критерии долгосрочного успеха, но важно понимать, почему задачи выполняются определенным образом — это лучший подход или так просто делали всегда? Если сотрудники не только знают порядок повседневных процессов, но и понимают характер и цели задач, они становятся более вовлеченными в выполнение работы и думают о способах улучшения процессов и выполнения их более эффективно.
«Новые сотрудники не должны стесняться спрашивать, почему задача выполняется определенным образом – это не признак отсутствия опыта, а отражение образа мышления и стремление найти способы работать умнее», – говорит Байба Розентале, менеджер по работе с клиентами Biuro.
Процесс обучения не заканчивается никогда
Постоянное развитие во всех областях тесно связано с желанием учиться – навыком, который становится все более востребованным. Сегодня на собеседованиях при приеме на работу основное внимание уделяется не только текущим навыкам кандидата, но и его будущему потенциалу, поэтому активный настрой и желание учиться являются положительным сигналом для работодателей.
«Однако обучение носит не только теоретический характер – оно включает в себя ежедневное использование знаний. Настоящий рост происходит тогда, когда идеи проверяются, приобретается новый опыт, а навыки отрабатываются на практике», – подчеркивает Байба Розентале.
Важно осознавать, что процесс обучения не одинаков для всех — люди учатся с разной скоростью и используя разные подходы. Начав с небольших задач и постепенно вовлекая сотрудников в более сложные процессы, можно обеспечить стабильный рост.
Умение сотрудничать по-прежнему занимает важное место в списке самых важных навыков
Развитие дигитализации повлияло на то, что люди хотят получать товары и услуги в очень короткий срок. Что это означает для рынка труда?
Хотя один человек может добиться многого, настоящий прогресс достигается благодаря сотрудничеству. Сильная команда объединяет разные сильные стороны, превращая индивидуальные усилия в общее влияние – именно поэтому умение работать в команде остается одним из самых ценных навыков. Это особенно важно в командах, где работают специалисты разных поколений, ведь сочетание опыта и новых взглядов создает уникальные преимущества для развития компании.
Обратная связь – стимул для профессионального развития
Существует значительная разница между тремя годами повторения одних и тех же задач и тремя годами опыта, основанного на развитии и прогрессе. Росту помогают постоянное обучение и совершенствование, и он не происходит изолированно. Получение обратной связи от руководства – это только первый шаг, еще важнее претворить советы в жизнь.
Эффективная обратная связь со стороны работодателя должна быть не только конкретной и конструктивной, но в идеале должна содержать и рекомендации – не только о том, что необходимо улучшить, но и о том, как этих улучшений добиться.