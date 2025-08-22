Новый командир Земессардзе Крюков: "Вооруженные силы Латвии учатся на печальном опыте Украины"
фото: LETA
Айвар Крюков недавно получил звание бригадного генерала.
В Латвии

Новый командир Земессардзе Крюков: "Вооруженные силы Латвии учатся на печальном опыте Украины"

Отдел новостей

Otkrito.lv

Вооруженные силы Латвии с каждым днем становятся более способными и умными, заявил в интервью LTV новый командир Земессардзе Айвар Крюков.

По его оценке, общая ситуация с безопасностью в стране стабильна, хотя на границе по-прежнему наблюдается вызванное извне миграционное напряжение.

Командир Земессардзе отметил, что вооруженные силы Латвии многое учатся на печальном опыте Украины, которая борется с российским вторжением.

Отвечая на вопрос о целях на новом посту, командир Земессардзе сообщил, что будет делать упор на развитие планирования персонала, повышение мобильности и совершенствование технического оснащения.

В настоящее время в Земессардзе около 10 000 человек, но цель - 20 000.

По словам военного, не всем надо обязательно быть земессаргами, но можно быть хотя бы сторонниками Земессардзе с более широкой или узкой степенью вовлеченности.

Темы

LTVЗемессардзеOtkrito.lv

Другие сейчас читают