Новый командир Земессардзе Крюков: "Вооруженные силы Латвии учатся на печальном опыте Украины"
Вооруженные силы Латвии с каждым днем становятся более способными и умными, заявил в интервью LTV новый командир Земессардзе Айвар Крюков.
По его оценке, общая ситуация с безопасностью в стране стабильна, хотя на границе по-прежнему наблюдается вызванное извне миграционное напряжение.
Командир Земессардзе отметил, что вооруженные силы Латвии многое учатся на печальном опыте Украины, которая борется с российским вторжением.
Отвечая на вопрос о целях на новом посту, командир Земессардзе сообщил, что будет делать упор на развитие планирования персонала, повышение мобильности и совершенствование технического оснащения.
В настоящее время в Земессардзе около 10 000 человек, но цель - 20 000.
По словам военного, не всем надо обязательно быть земессаргами, но можно быть хотя бы сторонниками Земессардзе с более широкой или узкой степенью вовлеченности.
И многие вовлекаются. Как сообщал Otkrito.lv, бывшая министр образования вступила в Земессардзе и изменилась до неузнаваемости.