Бывшая министр образования вступила в Земессардзе и изменилась до неузнаваемости
Бывший министр образования и науки, литературовед и преподаватель Илга Шуплинска вступила в 32-й пехотный батальон Земессардзе в Резекне, где отвечает за коммуникации. И внешне она изменилась настолько, что ее не узнать!
"Впервые о Земессардзе я задумалась в 2014 году, когда начались события в Крыму. Однако, изучив законодательство, увидела, что в Земессардзе есть возрастное ограничение – до 45 лет. А мне на тот момент было уже 44. Почему-то я решила, что это аналогично, скажем, полиции – где уходят на пенсию раньше, но не углубилась в то, что это касается только профессиональных военнослужащих. Тогда из-за этой прочитанной статьи я подумала, что мне в Земессардзе уже поздно. Но когда я была в Сейме, законодательство изменили, возрастной порог сначала повысили до 60, а сейчас даже до 65 лет", – рассказывает Шуплинска.
"Как только в 2022 году началась война России в Украине, я сразу же на второй неделе войны подала документы в Земессардзе. Вернулась домой и обсудила с отцом ребенка (ученый, доктор филологии, музыкант Ингарс Гусанс – прим. ред.), что одному из нас точно нужно вступить. И почему бы не я, ведь я принимаю решения динамичнее, быстрее, и меня увлекает все, что связано с вызовами? Так и решили – я иду в Земессардзе, а если, не дай Бог, наступит час Х, он позаботится о детях. Я человек действия и не могу ждать, пока кто-то где-то примет какое-то решение. Теперь я обрела спокойствие – знаю, что мне делать в час Х. Стараюсь также просвещать окружающих", – отмечает она, добавляя, что в 90-х в Земессардзе служил её отец.
"Ещё в советской оккупации в нашем доме постоянно звучали рассказы о независимости Латвии. С детства знала, что она не вечна – за нее всегда нужно бороться, свою свободу защищать. В советское время в Латгалии, в Краславском крае, где я жила, не так актуально было выступать за ценности Первой Латвийской республики. Народный фронт там начал действовать довольно поздно. Мои оба родителя были в Народном фронте, и на них смотрели с недоверием – все боялись происходящего, казалось, что ничего не получится. Конечно, у нас есть и Резекненский, Балвский, Прейльский края, где латышское и латгальское всегда доминировали, но в Краславском крае ситуация была совсем иной..."
На вопрос, сделала ли служба в Земессардзе ее жизнь динамичнее, она отвечает: "Самый динамичный период в моей жизни – определённо время, когда я была министром. Сейчас я вернулась к тому ритму жизни, который был до политики. Он не такой интенсивный, есть немного больше свободы, могу находить время для физической активности и себя".
После работы в 13-м Сейме Илга Шуплинска активно искала новые возможности, но, например, подаваясь на конкурсы, получала ответ – мол, она же была на такой высокой должности, наверное, у нее большие запросы, поэтому вряд ли подойдет на эту позицию. "Попробовав несколько предложений, поняла, что мой опыт либо не нужен, либо его даже боятся", – говорит Шуплинска.
"Продолжаю работать в 32-м пехотном батальоне Земессардзе. Летом 2023 года прошла курсы по коммуникациям, получила все необходимое снаряжение, связанное с гражданско-военным сотрудничеством, включая различные навыки коммуникации. Специалист отдела коммуникаций нашего батальона ушел в декретный отпуск, и меня спросили, не хочу ли я его временно заменить. Почему бы и нет?!"
"Также я работаю в негосударственном секторе – с лета 2022 года я председатель правления Латгальского культурного общества. У меня также есть небольшая исследовательская нагрузка в Резекненской технологической академии – это работа, которую могу выполнять в любое время суток. Например, сейчас мы работаем над государственной исследовательской программой по созданию тезауруса латгальского языка. Это дело моей души".