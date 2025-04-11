Бывшая министр образования вступила в Земессардзе и изменилась до неузнаваемости

"Как только в 2022 году началась война России в Украине, я сразу же на второй неделе войны подала документы в Земессардзе. Вернулась домой и обсудила с отцом ребенка (ученый, доктор филологии, музыкант Ингарс Гусанс – прим. ред.), что одному из нас точно нужно вступить. И почему бы не я, ведь я принимаю решения динамичнее, быстрее, и меня увлекает все, что связано с вызовами? Так и решили – я иду в Земессардзе, а если, не дай Бог, наступит час Х, он позаботится о детях. Я человек действия и не могу ждать, пока кто-то где-то примет какое-то решение. Теперь я обрела спокойствие – знаю, что мне делать в час Х. Стараюсь также просвещать окружающих", – отмечает она, добавляя, что в 90-х в Земессардзе служил её отец.