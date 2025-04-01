4 важнейших социальных навыка, которые помогут сохранить конкурентоспособность на рынке труда

Существует значительная разница между тремя годами повторения одних и тех же задач и тремя годами опыта, основанного на развитии и прогрессе. Росту помогают постоянное обучение и совершенствование, и он не происходит изолированно. Получение обратной связи от руководства – это только первый шаг, еще важнее претворить советы в жизнь. Эффективная обратная связь со стороны работодателя должна быть не только конкретной и конструктивной, но в идеале должна содержать и рекомендации – не только о том, что необходимо улучшить, но и о том, как этих улучшений добиться.