Как в 2025 году выбрать идеальный подержанный автомобиль?
При выборе автомобиля важно учитывать два ключевых аспекта: бюджет и основные цели использования. По наблюдениям крупнейшего продавца подержанных автомобилей в странах Балтии Longo Group, больше всего затруднений у клиентов вызывает именно выбор оптимальной модели.
"Весной обычно начинается сезон замены автомобилей и возобновляется активность после зимнего затишья, поэтому мы подготовили ТОП автомобилей для разных целей в нескольких ценовых категориях, - говорит председатель правления Longo Group Эдгар Церпс. - Мы часто видим, что клиенты выбирают автомобиль, исходя из им одним понятных соображений, забывая о главной цели покупки. Например, для поездок по городу мы порекомендуем одну модель, а для тех, кто с семьёй часто выезжает за город - другую".
Кроме того, есть подходящие варианты во всех ценовых сегментах - от доступных и экономичных до автомобилей премиум-класса.
Если клиент хочет комфортный семейный автомобиль для длительных автопутешествий и ищет просторную, удобную и экономичную машину, стоит обратить внимание на следующие модели:
- Эконом-класс (до 15 000 евро): Škoda Superb Combi (2016 - 2019) - огромный багажник (660 л), просторный салон, экономичный дизельный двигатель (4,5-5,5 л/100 км).
- Средний класс (15 000 - 25 000 евро): Volkswagen Passat Variant (2018 - 2022) - сочетает комфорт, надёжность и вместительность (багажник 650 л).
- Бизнес-класс (25 000 - 40 000 евро): Volvo XC60 (2017 - 2022) - один из самых безопасных и удобных полноприводных кроссоверов.
- Премиум-класс (от 40 000 евро): Mercedes-Benz E-Class Estate (2019 - 2023) - эталон качества и комфорта с вместительным багажником (около 640 л).
Для города: компактность, удобство, экономичность. Если автомобиль нужен в основном для города - поездки на работу, встречи, магазины, детские кружки, спортзал - обратите внимание на эти модели:
- Эконом-класс (до 15 000 евро): Toyota Corolla Touring Sports (2018 - 2022) - надежный гибрид с расходом 4,5 л/100 км и вместительным багажником (598 л).
- Средний класс (15 000 - 25 000 евро): Volkswagen Tiguan (2017 - 2022) - кроссовер с высокой посадкой, отличной обзорностью и большим багажником (615 л).
- Бизнес-класс (20 000 - 35 000 евро): Volvo V60 Cross Country (2019 - 2023) - сочетает комфорт, безопасность и практичность.
- Премиум-класс (от 30 000 евро): Audi Q5 (2017 - 2023) - полноприводный Quattro, просторный салон, удобные сидения и багажник 550 л - отлично подойдет для перевозки вещей всей семьи, еще и собаке останется место.
Для активного отдыха: проходимость и вместительность. Тем, кто любит выезжать за город, занимается рыбалкой, охотой или ухаживает за дачей, нужен вместительный автомобиль с хорошей проходимостью. Вот лучшие варианты для этих целей:
- Эконом-класс (до 15 000 евро): Renault Kadjar (2015 - 2019) - компактный SUV (кроссовер) с клиренсом 200 мм и багажником 527 л. Отлично справляется с проселочными и гравийными дорогами. Также стоит рассмотреть Nissan Qashqai и Škoda Kodiaq.
- Средний класс (15 000 - 25 000 евро): Toyota RAV4 (2017 - 2022) - надежный полноприводный кроссовер с багажником 580 л и низким расходом топлива. Подойдут также Volkswagen Tiguan и Honda CR-V.
- Бизнес-класс (25 000 - 40 000 евро): Volvo V90 Cross Country, Mercedes GLK-класса или Volkswagen Touareg (2018 - 2023) станут лучшими спутниками в дороге - это все мощные и комфортные авто. Отличный выбор для дальних поездок.
- Премиум-класс (от 40 000 евро): BMW X5 (2019 - 2024) - роскошный SUV с багажником 650 л и интеллектуальным полным приводом. Элегантность и производительность в одном автомобиле. Также стоит обратить внимание на Volvo XC90, Mercedes GLE-класса и Audi Q7.
Чтобы выбрать подходящий автомобиль, лучше проконсультироваться со специалистом, который поможет найти наилучший вариант.