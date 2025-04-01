Как в 2025 году выбрать идеальный подержанный автомобиль?

"Весной обычно начинается сезон замены автомобилей и возобновляется активность после зимнего затишья, поэтому мы подготовили ТОП автомобилей для разных целей в нескольких ценовых категориях, - говорит председатель правления Longo Group Эдгар Церпс. - Мы часто видим, что клиенты выбирают автомобиль, исходя из им одним понятных соображений, забывая о главной цели покупки. Например, для поездок по городу мы порекомендуем одну модель, а для тех, кто с семьёй часто выезжает за город - другую".