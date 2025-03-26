С согласия пожилого человека его счета можно подключить к вашему интернет-банку — как в режиме просмотра, так и с возможностью совершать платежи. Это позволит вам следить за операциями и выполнять платежи с его счета.
Полезные советы
Вчера 13:45
Что делать, если пожилой человек больше не справляется с банковскими делами?
Ваши родители или бабушка с дедушкой стали слишком неуверенными, чтобы самостоятельно управлять своими банковскими вопросами? Что можно предпринять в такой ситуации? Объясняет руководитель Отдела продаж и поддержки обслуживания банка SEB Иева Бейте-Павловска.
Надлежащая доверенность
- Это очень важно — не только при заботе о пожилых людях, но и для всех членов семьи, ведь никто не может быть уверен, что случится завтра. Сотрудники банков нередко сталкиваются с ситуациями, когда клиент оказывается в больнице без возможности действовать, а у семьи нет доступа к его средствам даже для оплаты операции.
- Доверенность можно оформить у нотариуса — лично или удаленно, если у вас есть возможность подписать документы с помощью электронной подписи.
- Обратите внимание на содержание доверенности: в ней должны быть четко указаны действия, которые доверитель разрешает выполнять доверенному лицу.
- Если доверенность оформлена, вы как доверенное лицо можете управлять финансовыми делами как в отделении банка, так и удаленно. Для дистанционной работы банк рекомендует получить электронную версию доверенности с безопасной электронной подписью нотариуса.
Подключение счетов к интернет-банку доверенного лица
- С согласия пожилого человека его счета можно подключить к вашему интернет-банку — как в режиме просмотра, так и с возможностью совершать платежи. Это позволит вам следить за операциями и выполнять платежи с его счета.
- Сделать это можно как в отделении банка, так и через интернет-банк самого клиента.
Оплата счетов
- Чтобы не беспокоиться об оплате счетов, можно оформить регулярные платежи — особенно если сумма каждый месяц остается неизменной.
- Если сумма отличается, можно подключить услугу e-счетов, которые оплачиваются автоматически. Однако такая возможность есть не у всех поставщиков услуг.
- Если e-счета недоступны, вы можете оплачивать счета через свой интернет-банк, подключив к нему счет пожилого человека.
Безопасность
- Банк рекомендует каждому клиенту, в том числе пожилым людям, открыть дополнительный счет или накопительный счет, чтобы отделить средства на повседневные нужды от сбережений. На счете, привязанном к платежной карте, следует держать только ту сумму, которая необходима на текущий месяц. Это поможет защитить сбережения от возможного мошенничества.
- Также рекомендуется установить лимиты расходов как для карты, так и для интернет-банка. Если пожилой человек не совершает покупки в интернете, возможность онлайн-оплаты можно отключить.
- Обсудите с ним вопросы телефонных звонков. Банк и другие учреждения никогда не просят по телефону сообщать данные карт, интернет-банка, коды или подтверждать действия через Smart-ID.
- Если пожилому человеку звонят якобы от имени банка, ему следует немедленно прекратить разговор и связаться с близкими за советом. Надежнее — самостоятельно перезвонить в банк и уточнить, действительно ли был такой звонок.
Посещение банка лично
- Вы как доверенное лицо можете сопровождать пожилого человека в банк, чтобы поддержать его. Однако важно помнить: банк обязан идентифицировать клиента и получить информацию непосредственно от него. Все решения клиент должен принимать сам.
- Сотрудник банка также должен убедиться, что сопровождающее лицо действительно является доверенным, чтобы избежать мошенничества.
- Каждому стоит внимательно подходить к выбору доверенного лица: насколько хорошо вы его знаете и действительно ли можете доверить ему свои финансы.
Как действовать дальше
Банки предлагают различные решения, чтобы упростить управление финансами. Рекомендуем обратиться в свой банк и выбрать наиболее удобный и безопасный способ ведения финансовых дел.