Что делать, если пожилой человек больше не справляется с банковскими делами?
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С согласия пожилого человека его счета можно подключить к вашему интернет-банку — как в режиме просмотра, так и с возможностью совершать платежи. Это позволит вам следить за операциями и выполнять платежи с его счета.
Полезные советы

Что делать, если пожилой человек больше не справляется с банковскими делами?

Отдел информации

100 Labi Padomi / Otkrito.lv

Ваши родители или бабушка с дедушкой стали слишком неуверенными, чтобы самостоятельно управлять своими банковскими вопросами? Что можно предпринять в такой ситуации? Объясняет руководитель Отдела продаж и поддержки обслуживания банка SEB Иева Бейте-Павловска.

Надлежащая доверенность

  • Это очень важно — не только при заботе о пожилых людях, но и для всех членов семьи, ведь никто не может быть уверен, что случится завтра. Сотрудники банков нередко сталкиваются с ситуациями, когда клиент оказывается в больнице без возможности действовать, а у семьи нет доступа к его средствам даже для оплаты операции.
  • Доверенность можно оформить у нотариуса — лично или удаленно, если у вас есть возможность подписать документы с помощью электронной подписи.
  • Обратите внимание на содержание доверенности: в ней должны быть четко указаны действия, которые доверитель разрешает выполнять доверенному лицу.
  • Если доверенность оформлена, вы как доверенное лицо можете управлять финансовыми делами как в отделении банка, так и удаленно. Для дистанционной работы банк рекомендует получить электронную версию доверенности с безопасной электронной подписью нотариуса.

Подключение счетов к интернет-банку доверенного лица

  • С согласия пожилого человека его счета можно подключить к вашему интернет-банку — как в режиме просмотра, так и с возможностью совершать платежи. Это позволит вам следить за операциями и выполнять платежи с его счета.
  • Сделать это можно как в отделении банка, так и через интернет-банк самого клиента.

Оплата счетов

  • Чтобы не беспокоиться об оплате счетов, можно оформить регулярные платежи — особенно если сумма каждый месяц остается неизменной.
  • Если сумма отличается, можно подключить услугу e-счетов, которые оплачиваются автоматически. Однако такая возможность есть не у всех поставщиков услуг.
  • Если e-счета недоступны, вы можете оплачивать счета через свой интернет-банк, подключив к нему счет пожилого человека.

Безопасность

  • Банк рекомендует каждому клиенту, в том числе пожилым людям, открыть дополнительный счет или накопительный счет, чтобы отделить средства на повседневные нужды от сбережений. На счете, привязанном к платежной карте, следует держать только ту сумму, которая необходима на текущий месяц. Это поможет защитить сбережения от возможного мошенничества.
  • Также рекомендуется установить лимиты расходов как для карты, так и для интернет-банка. Если пожилой человек не совершает покупки в интернете, возможность онлайн-оплаты можно отключить.
  • Обсудите с ним вопросы телефонных звонков. Банк и другие учреждения никогда не просят по телефону сообщать данные карт, интернет-банка, коды или подтверждать действия через Smart-ID.
  • Если пожилому человеку звонят якобы от имени банка, ему следует немедленно прекратить разговор и связаться с близкими за советом. Надежнее — самостоятельно перезвонить в банк и уточнить, действительно ли был такой звонок.

Посещение банка лично

  • Вы как доверенное лицо можете сопровождать пожилого человека в банк, чтобы поддержать его. Однако важно помнить: банк обязан идентифицировать клиента и получить информацию непосредственно от него. Все решения клиент должен принимать сам.
  • Сотрудник банка также должен убедиться, что сопровождающее лицо действительно является доверенным, чтобы избежать мошенничества.
  • Каждому стоит внимательно подходить к выбору доверенного лица: насколько хорошо вы его знаете и действительно ли можете доверить ему свои финансы.

Как действовать дальше

Банки предлагают различные решения, чтобы упростить управление финансами. Рекомендуем обратиться в свой банк и выбрать наиболее удобный и безопасный способ ведения финансовых дел.

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