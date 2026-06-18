Война все ближе: на жителей Подмосковья выпал "нефтяной дождь" после удара украинских дронов

Согласно прогнозу Meteoweb, выпадение загрязняющих веществ возможно в Люберцах, Старой Купавне, Ногинске, а также далее в направлении Ивановской и Владимирской областей. Как отмечается, подобные случаи ранее уже фиксировались в Туапсе, Перми, Рязани и Рыбинске, однако для Московской области это первый подобный инцидент. Пользователи социальных сетей отмечают, что война все сильнее сказывается на жизни россиян.