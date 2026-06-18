Война все ближе: на жителей Подмосковья выпал "нефтяной дождь" после удара украинских дронов
В Московской области впервые после удара по нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотня зафиксированы необычные черные осадки, которые местные жители называют "нефтяным дождем".
Жители Балашихи и Люберец сообщили о появлении на улицах темных отложений, напоминающих нефтепродукты. В социальных сетях публикуются фотографии загрязненных подоконников, автомобилей, одежды и других поверхностей. Многие также жалуются на сильный запах гари и потемневшее небо.
По данным экологов, загрязнение может распространиться и на другие районы Подмосковья. Российский эколог Георгий Каваносян в комментарии для издания «Говорит Москва» заявил, что продукты горения способны перемещаться в северо-восточном направлении от столицы, в том числе в сторону Электростали.
Согласно прогнозу Meteoweb, выпадение загрязняющих веществ возможно в Люберцах, Старой Купавне, Ногинске, а также далее в направлении Ивановской и Владимирской областей. Как отмечается, подобные случаи ранее уже фиксировались в Туапсе, Перми, Рязани и Рыбинске, однако для Московской области это первый подобный инцидент. Пользователи социальных сетей отмечают, что война все сильнее сказывается на жизни россиян.
Причиной загрязнения стал пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе после очередной атаки украинских беспилотников. Утром 18 июня дроны нанесли удар по предприятию в районе Капотня, вызвав масштабное возгорание.
Еще вечером 17 июня появилась информация о массированной атаке беспилотников на военные и стратегические объекты на территории России и на оккупированных Россией территориях Украины. По сообщениям, в операции были задействованы около 310 беспилотных летательных аппаратов, значительная часть которых направлялась в сторону Москвы.
После полуночи в Московской области была объявлена воздушная тревога. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 июня российские силы противовоздушной обороны якобы сбили 15 украинских беспилотников, летевших в направлении столицы.
Несмотря на это, жители Москвы и Подмосковья сообщали о взрывах и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. Появившиеся в интернете фотографии и видеозаписи также свидетельствуют о возгорании на территории предприятия.
Московский НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля и обеспечивает около 35% потребностей российской столицы в топливе. Сообщается, что в ночь на 16 июня объект уже подвергался атаке, в результате которой был выведен из строя блок первичной переработки нефти АВТ-6.
На фоне произошедшего специалисты продолжают оценивать возможные экологические последствия выбросов продуктов горения для жителей Москвы и соседних регионов.