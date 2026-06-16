Лукашенко внезапно извинился перед Зеленским и высказался против участия Беларуси в войне

«Если Владимир Александрович [Зеленский] обиделся, я приношу ему извинения за эти слова. Возможно, этого не следовало говорить, учитывая, что он все-таки воюет. Возможно, мне не стоило высказываться так резко. Но, с другой стороны, он должен понимать: мы часто говорим — как аукнется, так и откликнется», — сказал Лукашенко.