Лукашенко внезапно извинился перед Зеленским и высказался против участия Беларуси в войне
Александр Лукашенко неожиданно смягчил риторику в отношении Украины. Белорусский лидер заявил, что втягивание Беларуси в войну недопустимо, и даже принес извинения Владимиру Зеленскому за свои прежние резкие высказывания.
Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с необычно осторожными заявлениями по поводу войны в Украине. В интервью телеканалу Al Arabiya он заявил, что вовлечение Беларуси в российско-украинскую войну было бы «абсолютно неприемлемым», а также принес извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому за свои прежние высказывания.
Во время интервью журналист попросил Лукашенко прокомментировать заявления украинских чиновников и военных о возможной угрозе российского нападения с территории Беларуси. В ответ Лукашенко заявил, что как он сам, так и президент России Владимир Путин считают участие Беларуси в войне «абсолютно неприемлемым». По его словам, втягивание страны в конфликт принесло бы больше вреда, чем пользы.
«Беларусь в военном отношении очень уязвима. Для украинских военных вся территория Беларуси как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты критической инфраструктуры, производства и логистики сразу окажутся в зоне ударов», — заявил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что Украине «абсолютно нечего бояться» со стороны Беларуси.
Кроме того, Лукашенко признал, что в своих предыдущих высказываниях о Зеленском мог быть слишком резким. По его словам, такие заявления были реакцией на слова и угрозы, звучавшие со стороны Украины.
«Если Владимир Александрович [Зеленский] обиделся, я приношу ему извинения за эти слова. Возможно, этого не следовало говорить, учитывая, что он все-таки воюет. Возможно, мне не стоило высказываться так резко. Но, с другой стороны, он должен понимать: мы часто говорим — как аукнется, так и откликнется», — сказал Лукашенко.
При этом белорусский лидер добавил, что Зеленскому следует быть более осторожным, сдержанным и «успокоиться», а также прекратить, по его выражению, «провоцировать белорусов».
Напомним, в апреле Владимир Зеленский заявил о росте военной активности на территории Беларуси и предупредил, что Россия может попытаться втянуть страну в войну. Ранее Лукашенко также говорил, что не хочет войны, однако готов вступить в нее в случае нападения Украины на Беларусь.
В то же время недавно расследование оппозиционной организации BelPol показало, что белорусские предприятия продолжают производить вооружения для России по контрактам на сотни миллионов евро, фактически поддерживая российскую агрессию против Украины.
Согласно опубликованным документам, Министерство промышленности Беларуси запрашивало новые заказы для российских партнеров. В распоряжении BelPol также оказалось обращение о предоставлении кредита, подписанное заместителем министра промышленности Алексеем Козловым.
В докладе организации говорится, что в 2024 году предприятия, подчиненные Министерству промышленности Беларуси, поставили в Россию продукцию на сумму 257,9 миллиона долларов. Эти данные свидетельствуют о продолжающемся промышленном сотрудничестве Минска и Москвы, несмотря на заявления белорусских властей о нежелании участвовать в войне напрямую.