Дедушка вынес малышей из огня: в Вентспилсском крае семья пережила страшный пожар и осталась без дома

Вскоре прибыли пожарные и за три часа ликвидировали опасность. В полиции указывают, что причиной стало короткое замыкание. Майе в это трудно поверить, поскольку днем электричество отключают, а в доме недавно провели новую проводку. Однако сейчас этот вопрос для женщины не самый актуальный — важнее позаботиться о самочувствии детей. Если старшая дочь, которая в тот момент была в лагере, переживает вместе с матерью, то оба мальчика пока не понимают, что именно произошло.