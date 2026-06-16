Дедушка вынес малышей из огня: в Вентспилсском крае семья пережила страшный пожар и осталась без дома
В Вентспилсском крае пожар уничтожил дом одной семьи. С местом проживания семье помогли Зирская волость и жители окрестностей, однако бедствие отняло так много, что семье приходится просить дополнительной поддержки.
Дом Янсонcов, в котором семья Майи жила на протяжении четырех поколений, сгорел средь бела дня. Женщина выросла там и прожила всю жизнь — тяжесть случившегося до сих пор не отпускает ее сердце, сообщает «Degpunktā».
Мать троих детей рассказывает, что вышла из дома, чтобы отнести обед своему спутнику жизни. В одноэтажном доме в это время оставались ее дети и отец женщины.
«Дедушка спал с маленькими одной стороне, моя комната находилась в самом конце, там спал мой младший мальчик. Ребенок побежал и сказал: дедушка, вся комната горит. Дедушка побежал внутрь, открыл дверь, а пламя буквально ударило ему в лицо. Он облился водой и побежал спасать самого маленького малыша, потом вынес обоих наружу», — рассказывает Майя.
Мужчина вместе с внуками — пятилетним мальчиком и полуторагодовалым малышом — едва успел выбраться живым. Вскоре о случившемся узнала и Майя и бросилась к детям.
«Я ехала на машине так быстро, как могла, кричала: где мои маленькие?! Они были ужасно напуганы», — вспоминает Майя.
Дом горел очень сильно — огонь перекинулся на соседний сарай, уничтожил обе машины и повредил несколько деревьев. К счастью, человеческих жертв удалось избежать, но какое-то время не было ясно, что стало с домашними любимцами семьи. Позже выяснилось, что три кошки успели убежать, когда начался пожар. А пес Руфо находился на цепи, пока дом полыхал рядом с ним. У животного успели обгореть глаза и морда, но один из соседей вскоре смог его отвязать.
Вскоре прибыли пожарные и за три часа ликвидировали опасность. В полиции указывают, что причиной стало короткое замыкание. Майе в это трудно поверить, поскольку днем электричество отключают, а в доме недавно провели новую проводку. Однако сейчас этот вопрос для женщины не самый актуальный — важнее позаботиться о самочувствии детей. Если старшая дочь, которая в тот момент была в лагере, переживает вместе с матерью, то оба мальчика пока не понимают, что именно произошло.
В пожаре семья потеряла почти все — от одежды и мебели до паспортов и фотографий. Однако волость и местные жители активно помогают.
«Все люди, соседи, со всех сторон откликаются. Волость предоставила нам трехкомнатную квартиру, сейчас мы все шестеро там живем. Детям пожертвовали одежду, разные принадлежности, шкафы, столы. Действительно большое спасибо всем», — говорит Майя.
Хотя основные потребности семьи действительно обеспечены, ей все равно нужна дальнейшая доброта неравнодушных людей. У отца Майи есть проблемы со здоровьем, а лекарства стоят довольно дорого. Кроме того, все накопленные для будущего детей деньги теперь превратились в пепел.
Если вы хотите помочь Майе и ее близким оправиться от беды, можно сделать пожертвование на банковский счет: LV64HABA0551047781938, Maija Zeidaka.