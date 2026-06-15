Архитекторы предлагали, но больница отказалась: почему в новом корпусе RAKUS нет убежища
В новом корпусе Рижской Восточной клинической университетской больницы стоимостью около 70 миллионов евро не будет убежища, хотя сегодня такие объекты считаются важной частью гражданской защиты. Решение уже вызвало вопросы как у политиков, так и у специалистов по безопасности.
В строящемся новом лечебном корпусе Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) не предусмотрено убежище, хотя закон о гражданской защите и управлении катастрофами обязывает новые стационарные медучреждения строить как минимум убежище второй категории. Об этом сообщила программа TV3 "Nekā personīga".
Однако для этого требования установлен переходный период: оно не распространяется на проекты, начатые или поданные в стройуправу до начала 2027 года. Проект нового корпуса RAKUS был утвержден в 2024 году, поэтому строительство убежища там юридически не является обязательным.
В новый корпус планируется перенести Латвийский инфектологический центр и Центр туберкулеза и легочных заболеваний. Проект стоимостью около 70 млн евро называют крупнейшим строительным проектом RAKUS за последние десятилетия.
По данным "Nekā personīga", архитекторы и проектировщики во время разработки проекта несколько раз предлагали предусмотреть убежище в подвале здания, поскольку уже тогда было известно о готовящихся поправках к закону. Однако больница от этой идеи отказалась.
В RAKUS объясняют, что проектирование началось еще до полномасштабного вторжения России в Украину и в период, когда нормативные акты не предусматривали такой обязанности. Кроме того, тогда еще не были разработаны конкретные строительные нормы для убежищ в лечебных учреждениях.
В Министерстве здравоохранения пояснили, что проект ограничивали и условия финансирования из фондов Европейского союза: деньги можно было использовать только на строительство лечебной инфраструктуры. В министерстве утверждают, что в новом периоде планирования такие решения уже предусматриваются.
В Министерстве экономики отметили, что даже до введения обязательного требования владелец здания мог оценить возможность строительства убежища и включить это в задание на проектирование.
Решение не предусматривать убежище в новом корпусе больницы раскритиковали несколько политиков. Министр экономики Виктор Валайнс заявил, что публичному сектору в вопросах безопасности не стоит ждать обязательных требований — он должен сам адаптировать проекты к новым условиям.
Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис признал, что после полномасштабного вторжения России в Украину такое решение непонятно.
Сейчас Министерство здравоохранения собирает данные о потребностях всех больниц Латвии, чтобы повысить их устойчивость в кризисных ситуациях. После оценки в августе правительству планируют представить информационный доклад о необходимых вложениях в укрепление безопасности лечебных учреждений.