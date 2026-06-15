Архитекторы предлагали, но больница отказалась: почему в новом корпусе RAKUS нет убежища

В RAKUS объясняют, что проектирование началось еще до полномасштабного вторжения России в Украину и в период, когда нормативные акты не предусматривали такой обязанности. Кроме того, тогда еще не были разработаны конкретные строительные нормы для убежищ в лечебных учреждениях.