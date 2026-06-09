Боятся держаться за руки и скрывают себя на работе: что переживают ЛГБТК+ люди в Латвии

Глава правления SIA Reitan Convenience Latvia, которой принадлежит бренд Caffeine, Даце Довидена заявила, что за статистикой стоят конкретные люди, их жизнь и право чувствовать себя свободно. По ее словам, компания считает важным создание среды, в которой человек ценится независимо от пола, этнической принадлежности, цвета кожи, возраста, функциональных возможностей, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или убеждений.