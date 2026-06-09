Боятся держаться за руки и скрывают себя на работе: что переживают ЛГБТК+ люди в Латвии
Почти половина представителей ЛГБТК+ сообщества в Латвии боятся публично держаться за руки, а большинство регулярно сталкиваются с дискриминацией. На эти данные в июне решили обратить внимание в рамках кампании, приуроченной к Riga Pride.
Согласно опросу ЛГБТК+ сообщества Латвии, проведенному в 2025 году, 49% его представителей боятся публично держаться за руки, 82% регулярно сталкиваются с дискриминацией, а каждый четвертый не может быть собой на рабочем месте.
На эти данные в июне решили обратить внимание в рамках кампании, приуроченной к Riga Pride. Кафейни Caffeine по всей Латвии в этом году вновь станут официальными кофейными точками Riga Pride.
Организаторы кампании отмечают, что многие представители ЛГБТК+ сообщества в Латвии по-прежнему не чувствуют себя в безопасности в общественных местах и на работе. Постоянная необходимость скрывать часть своей идентичности, по их словам, требует значительных эмоциональных ресурсов и может иметь долгосрочные последствия.
Шествие Riga Pride 2025
В Риге в обрамлении радужных флагов прошло традиционное шествие представителей сексуальных меньшинств. В мероприятии участвовали несколько сотен человек.
В кафе Caffeine посетителям предлагают фотографироваться с информационными табличками, на которых указаны данные опроса, и таким образом привлекать внимание к теме дискриминации в социальных сетях. Специальным лицом кампании стал инфлюенсер Andre Won.
Глава правления SIA Reitan Convenience Latvia, которой принадлежит бренд Caffeine, Даце Довидена заявила, что за статистикой стоят конкретные люди, их жизнь и право чувствовать себя свободно. По ее словам, компания считает важным создание среды, в которой человек ценится независимо от пола, этнической принадлежности, цвета кожи, возраста, функциональных возможностей, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или убеждений.
В июне в кофейнях также появился специальный напиток месяца One Love — латте с сиропом крем-брюле, взбитыми сливками и цветной сахарной посыпкой. Он будет доступен с 1 по 30 июня.
Кроме того, 4 июня Довидена выступила на «Форуме разнообразия» с речью о руководстве инклюзивной рабочей средой. 13 июня команда компании планирует принять участие в официальном шествии Riga Pride с флагом Caffeine.
Сопредседатель Riga Pride Каспар Залитис отметил, что забота о сотрудниках, коллегах и обществе в целом означает создание среды, в которой каждый может чувствовать себя безопасно, принятым и оцененным.
SIA Reitan Convenience Latvia еще в 2021 году подписала Латвийскую хартию разнообразия — добровольное соглашение, цель которого заключается в развитии инклюзивного общества, а также в сокращении и предотвращении дискриминации как внутри компаний, так и за пределами рабочих мест.
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