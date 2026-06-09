В погоне за ветром: как авиакомпании экономят миллионы евро, сознательно удлиняя маршруты

Иногда авиакомпания специально выбирает маршрут на 100–200 километров длиннее, чтобы попасть в благоприятный воздушный поток. В итоге рейс прибывает раньше и расходует меньше топлива, чем если бы летел по геометрически короткому пути. Именно поэтому пассажиры нередко замечают, что перелет туда занимает, например, четыре часа, а обратно — пять. Самолет тот же, расстояние то же, но ветер другой.