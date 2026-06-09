В погоне за ветром: как авиакомпании экономят миллионы евро, сознательно удлиняя маршруты
Почти каждый пассажир хотя бы раз открывал карту полета на экране перед креслом или в мобильном приложении и удивлялся: самолет летит совсем не туда, куда нужно. Рейс из Европы в Азию вдруг уходит далеко на север, а перелет между двумя соседними странами выглядит как огромная дуга вместо короткой прямой линии.
На первый взгляд кажется, что это нелогично. Ведь если нужно попасть из одной точки в другую, почему бы просто не провести прямую линию? Однако в авиации все устроено гораздо сложнее. На самом деле маршрут современного пассажирского самолета — результат работы десятков специалистов, сложных компьютерных расчетов и постоянного анализа погоды, воздушного движения, международной обстановки и даже стоимости топлива.
Более того, иногда самый короткий путь оказывается самым дорогим, самым медленным или даже самым опасным.
Небо только кажется пустым
Когда мы смотрим вверх, кажется, что самолет может лететь куда угодно. Но для авиации небо напоминает огромный трехмерный город с улицами, перекрестками, ограничениями скорости и регулировщиками движения.
Каждый день в мире выполняются десятки тысяч рейсов. Только над Европой одновременно могут находиться тысячи самолетов.
Чтобы избежать хаоса, воздушное пространство разделено на специальные маршруты — воздушные трассы. Они похожи на автомобильные магистрали, только проходят не по земле, а на высоте около 10–12 километров.
Самолет не просто взлетает и направляется в сторону пункта назначения. Он проходит через определенные навигационные точки, каждая из которых имеет свое название и координаты. Из таких точек складывается весь маршрут. Поэтому если посмотреть на карту полета, можно увидеть странные зигзаги и изгибы. На самом деле самолет просто следует по утвержденной воздушной дороге.
Кто решает, где полетит самолет
Многие уверены, что маршрут выбирает пилот. В действительности пилот лишь одна из частей большой системы.
Подготовка начинается за несколько часов до вылета. В крупных авиакомпаниях работают специальные диспетчеры по планированию полетов. Они анализируют прогноз погоды, загруженность воздушного пространства, ограничения различных государств, состояние аэропортов и множество других факторов.
Современные компьютерные системы просчитывают десятки возможных вариантов и предлагают наиболее выгодный маршрут.
После этого план направляется органам управления воздушным движением. Если какие-либо участки маршрута перегружены или закрыты, его могут скорректировать еще до вылета. Когда экипаж приходит на работу, маршрут уже практически готов.
Иногда длиннее — значит быстрее
Наиболее удивительный фактор — ветер. На высоте, где летают авиалайнеры, существуют так называемые струйные течения. Это мощные воздушные потоки, скорость которых может достигать 300–400 километров в час. Для самолета это может означать огромную разницу.
Представьте себе велосипедиста. Если он едет с сильным попутным ветром, то тратит меньше сил и движется быстрее. Встречный ветер, наоборот, замедляет его. Для самолета принцип тот же.
Иногда авиакомпания специально выбирает маршрут на 100–200 километров длиннее, чтобы попасть в благоприятный воздушный поток. В итоге рейс прибывает раньше и расходует меньше топлива, чем если бы летел по геометрически короткому пути. Именно поэтому пассажиры нередко замечают, что перелет туда занимает, например, четыре часа, а обратно — пять. Самолет тот же, расстояние то же, но ветер другой.
Топливо — одна из главных причин
Для авиакомпаний топливо является одной из крупнейших статей расходов. Современный дальнемагистральный самолет может сжигать несколько тонн топлива в час. Даже небольшая экономия на одном рейсе в течение года превращается в миллионы евро. Поэтому системы планирования стремятся найти баланс между длиной маршрута, погодными условиями и расходом топлива. Иногда более длинный путь оказывается значительно выгоднее короткого. Именно поэтому некоторые маршруты могут выглядеть совершенно нелогично с точки зрения обычного пассажира.
Почему самолеты облетают целые страны
Еще несколько десятилетий назад многие рейсы между Европой и Азией летали через территорию России. Сегодня ситуация изменилась.
После начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство России оказалось закрытым для большинства европейских перевозчиков, а российское небо стало недоступным для многих западных авиакомпаний.
В результате перелеты между Европой и некоторыми азиатскими странами стали длиннее на несколько часов. Но политика — далеко не единственная причина.
Авиакомпании стараются избегать районов вооруженных конфликтов, мест активных боевых действий, зон повышенной военной активности и территорий, где существуют риски для гражданской авиации.
После катастрофы рейса MH17 в 2014 году подход к безопасности полетов над конфликтными территориями стал значительно более жестким.
Почему самолет может внезапно изменить курс
Даже идеально рассчитанный маршрут не является окончательным. Во время полета экипаж постоянно поддерживает связь с диспетчерами. Если впереди возникает грозовой фронт, сильная турбулентность или другой самолет, маршрут могут изменить буквально за несколько минут. Современные метеорадары позволяют экипажу видеть опасные участки за сотни километров вперед.
Пассажиры иногда замечают, что самолет начинает плавно уходить в сторону. Чаще всего причина не в технической неисправности и не в ошибке пилотов, а в обходе грозы. Особенно это заметно летом, когда над континентами формируются мощные грозовые системы.
Почему самолеты летят через Гренландию
Если посмотреть на карту перелетов между Европой и Северной Америкой, можно заметить еще одну странность. Многие рейсы проходят через Исландию, Гренландию или север Канады, хотя визуально кажется, что это огромный крюк. Причина заключается в том, что Земля имеет форму шара.
На плоской карте многие маршруты выглядят искривленными. Однако если провести линию по поверхности глобуса, окажется, что именно этот путь является кратчайшим. Поэтому самолеты часто летят значительно севернее, чем ожидают пассажиры.
Почему маршрут могут менять уже после взлета
Иногда диспетчеры предлагают экипажу более удобный путь. В авиации это называется shortcut — сокращение маршрута.
Если воздушное пространство впереди свободно, самолет может получить разрешение лететь напрямую к следующей навигационной точке, минуя несколько промежуточных. Для пассажиров это означает более раннее прибытие.
Однако бывает и наоборот. При высокой загруженности аэропорта самолету могут приказать выполнять дополнительные круги ожидания перед посадкой. Именно поэтому иногда рейс прибывает к городу вовремя, но еще 15-20 минут кружит в небе.