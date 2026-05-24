"Схватил за шею и потащил в лес": женщина заявила о нападении возле велодорожки в Вецаки
Жители рижского микрорайона Вецаки обсуждают тревожное сообщение о нападении на женщину возле велодорожки. В соцсетях люди пишут о странных мужчинах в транспорте и страхе отпускать детей одних даже днем.
В социальных сетях появилось тревожное сообщение о возможном нападении на женщину в районе Вецаки. Автор публикации утверждает, что инцидент произошел на велодорожке по пути в сторону Зиемельблазмы. По словам женщины, нападение произошло около 21:25.
«Сегодня в 21:25 на велодорожке на мою подругу напал мужчина! Она шла из Вецаки в сторону Зиемельблазмы! Напал со спины — схватил за шею и потащил в сторону леса, угрожая, чтобы не орала», — говорится в публикации.
Автор утверждает, что женщине удалось вырваться, выбежать на дорогу и вызвать полицию. Особое беспокойство у жителей вызвало то, что происшествие, по словам автора, случилось не глубокой ночью и не в безлюдном месте. «Это произошло не ночью! Не где-то далеко, а там, где люди гуляют, бегают и ездят на велосипедах, ходят девочки-подростки!» — написала женщина.
В сообщении также приводится описание предполагаемого нападавшего. По словам автора, это был высокий худощавый мужчина в очках, русскоговорящий, примерно 35–45 лет, одетый в серую спортивную куртку с капюшоном.
Вместе с публикацией была размещена карта с примерным местом, где мог произойти инцидент. Автор попросила всех, кто видел в это время подозрительного мужчину, сообщить информацию в полицию, а также призвала жителей быть осторожнее в вечернее время и предупредить детей.
История вызвала активное обсуждение в комментариях. Многие жители района заявили, что и раньше сталкивались с тревожными ситуациями.
Одна из женщин рассказала, что в тот же день ехала в 58-м автобусе и заметила агрессивного мужчину. «Какой-то неадекват сел и начал цепляться к детям. Зашел и начал орать на них, чтобы вставали с мест. Меня поразило, что никто из автобуса вообще слова не мог сказать человеку, который был реальной угрозой маленьким мальчикам», — написала она. По ее словам, ей пришлось самой вмешаться и пересадить детей. Женщина добавила, что району «давно требуется не только полицейский участок, а еще и патруль на дорогах».
Еще одна жительница рассказала, что ее дочь недавно столкнулась с агрессивным мужчиной в 24-м автобусе по дороге в Вецдаугаву. «Какой-то русский начал к ней приставать. Среди пассажиров были мужчины, которые защитили ее и не дали тому мужику разойтись. Может быть, это тот же самый больной?» — написала женщина.
Некоторые пользователи также отметили, что летом в зеленой зоне Вецаки якобы регулярно появляются мужчины с навязчивым поведением. В комментариях люди призывают жителей быть внимательными, не отпускать детей одних в вечернее время и сразу сообщать о подозрительных ситуациях в полицию.