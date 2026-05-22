В Латвии внесут поправки в Правила дорожного движения, касающиеся стоянки автомобилей
Сейм поддержал предложенные Министерством сообщения поправки к Закону о дорожном движении, которые устанавливают обязанность размещать в автомобиле хорошо видимое и читаемое разрешение на стоянку.
«Поправки к Закону о дорожном движении предусматривают обязанность размещать разрешение на стоянку в видимом месте — в салоне автомобиля у лобового стекла. Установление общей нормы в законе развеет возникшие в обществе опасения и исключит риск различной трактовки правовых норм, то есть устранит неоднозначность, и все заинтересованные смогут понять, имеет ли право конкретный автомобиль стоять в данном месте», — подчеркивает директор Департамента автомобильного транспорта Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс.
Шестая часть 19-й статьи Закона о дорожном движении теперь изложена в следующей редакции:
«(6) Если водителю транспортного средства в соответствии с настоящим законом, Правилами дорожного движения, обязательными правилами самоуправлений или другими нормативными актами предоставлены определенные преимущества в дорожном движении, при каждом использовании этих прав в транспортном средстве или на нем должен быть размещен или прикреплен хорошо видимый и читаемый документ (разрешение, пропуск), подтверждающий данные права. В автомобилях указанный документ размещается в салоне у лобового стекла».
Перед парковкой на стоянке, обозначенной дополнительным знаком № 849, например «Только с разрешениями № X», водитель обязан разместить действующее разрешение или пропуск в видимом месте — у лобового стекла.
Если разрешение упало или не было видно и за это был выписан штраф, владелец автомобиля сохраняет право оспорить наказание, предъявив действующее разрешение на стоянку.
Поправки к Закону о дорожном движении вступят в силу через 14 дней после их официального опубликования.