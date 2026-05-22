Самая громкая столица в Балтии: как звуковой ландшафт Риги влияет на здоровье ее жителей
Город можно не только видеть, но и слышать — в шуме трамваев, каблуков, машин, стройки и чужих телефонов. Иногда это похоже на живую городскую музыку, но у такой «симфонии» есть обратная сторона: постоянный шум может незаметно влиять на сон, концентрацию, давление и общее самочувствие.
Иногда городские шумы действительно можно воспринимать как своеобразную музыку. Итальянский композитор Лучано Берио считал, что музыкой может стать все, что человек воспринимает как музыку. А Джон Кейдж с интересом слушал шум нью-йоркского движения и видел в нем самостоятельный звуковой поток — с разной громкостью, высотой и ритмом, сообщает LSM.lv.
Такой взгляд позволяет услышать город как живой звуковой ландшафт. Но возникает вопрос: где заканчивается интересный слуховой опыт и начинается шумовое загрязнение, которое уже влияет на здоровье?
Рига не входит в число самых шумных столиц мира, хотя среди балтийских столиц ее считают самой громкой. Самой тихой называют Таллин. Одним из самых шумных городов мира считается Дакка, столица Бангладеш: там средний уровень шума достигает около 119 децибел, а пики — до 132 децибел. Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения считает допустимым средний городской уровень шума около 55 децибел.
Среди шумных городов также называют Мумбаи, Каир, Дели, Шанхай, Буэнос-Айрес и Нью-Йорк. В районе Таймс-сквер средний уровень шума составляет 70-80 децибел. В Токио, например, огромные потоки людей на перекрестках создают мощный звуковой эффект — от разговоров до стука обуви.
Кратковременно такая звуковая среда может восприниматься как энергия большого города. Но при постоянном воздействии шум становится проблемой. Исследования показывают, что жизнь в городской среде может перегружать мозг, снижать концентрацию, усиливать усталость и повышать риск выгорания и депрессии.
Шумовое загрязнение также связывают с нарушениями сна, повышенным давлением, гормональным дисбалансом и другими проблемами здоровья. Вредным может быть даже не очень громкий, но постоянный монотонный шум: человек к нему привыкает, однако организм все равно продолжает реагировать.
Полностью бежать из городов, конечно, не обязательно. Во многих мегаполисах уже ищут способы снизить шумовую нагрузку. В Сингапуре используют зеленые буферные зоны и вертикальные сады, которые помогают поглощать шум. В Копенгагене создают тихие дворы, где сами здания работают как звуковые щиты. В Токио строят прозрачные шумовые барьеры и многоуровневые дороги.
Современный город должен быть не только активным и насыщенным, но и пригодным для восстановления. Ведь тишина — это не роскошь, а важная часть качества жизни.