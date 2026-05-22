Набережную 11 Ноября могут временно перекрывать из-за размещения бронетехники.
В Латвии
Сегодня 05:29
Из-за бронетехники в центре Риги на сутки ограничат движение, возможны небольшие задержки общественного транспорта
В центре Риги на сутки введут ограничения движения из-за мероприятий Дня Испании Вооруженных сил Испании. Водителям стоит заранее учитывать закрытый участок на улице Калькю и возможные задержки транспорта на набережной 11 Ноября.
В связи с проведением мероприятий Дня Испании Вооруженных сил Испании с 19:00 22 мая до 17:00 23 мая в нескольких местах Риги будут действовать ограничения движения.
С 19:00 22 мая до 17:00 23 мая на улице Калькю, на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а также закрыто движение транспорта.
Кроме того, 23 мая с 7:00 до 15:00 на набережной 11 Ноября во время размещения и погрузки бронетехники движение транспорта может быть кратковременно ограничено. Также возможны кратковременные задержки общественного транспорта.