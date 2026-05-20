Автоводителей в Риге заставят притормозить у ряда учебных заведений
Как сообщает столичное самоуправление, для повышения безопасности движения возле учебных заведений и снижения скорости движения транспорта в жилых районах в Риге начинается установка новых лежачих полицейских.
В настоящее время установка лежачих полицейских уже начата на пяти объектах, и завершить работы на них планируется до 26 мая:
- на улице Стерсту, 17, возле дошкольного образовательного учреждения «Кастанитис»;
- на улице Ислицес, 6, возле дошкольного образовательного учреждения «Авотиньш»;
- на улице Брукнас, 3, возле Рижской 95-й средней школы;
- на улице Брукнас, 2, возле Рижской 95-й средней школы;
- на улице Алсунгас, 9.
До 10 июня 2026 года также планируется установить еще четыре лежачих полицейских в следующих местах:
- на улице Аситес, 4, возле Пардаугавской Вальдорфской основной школы;
- на улице Айзкрауклес возле улицы Лаймдотас у Рижской Тейкской средней школы;
- на улице Таливалжа возле улицы Айзкрауклес у Рижской Тейкской средней школы;
- на 1-й линии Чиекуркална, 53A, возле дошкольного образовательного учреждения «Лиепзиедини».
"Лежачие полицейские являются элементами инфраструктуры по успокоению движения, предназначенными для снижения скорости транспортных средств в местах, где необходима особая осторожность. Их устанавливают возле школ, дошкольных образовательных учреждений и на улицах жилых районов, чтобы повысить безопасность пешеходов, особенно детей, и снизить риск дорожно-транспортных происшествий", - сообщает дума.
Самоуправление призывает водителей соблюдать установленную скорость движения и быть особенно внимательными возле учебных заведений, где в течение всего дня наблюдается интенсивное движение детей и молодежи.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Риге сразу на нескольких улицах появятся платные парковки, новые ограничения и одностороннее движение.