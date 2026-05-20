Привет от Трампа: США сокращают военное присутствие в Европе
Вашингтон впервые за несколько лет возвращает численность американских войск в Европе к уровню 2021 года. Союзникам по НАТО все жестче намекают: Европа должна сама платить за собственную безопасность.
Пентагон «сократил общее количество направленных в Европу бригадных боевых групп с четырех до трех», говорится в заявлении ведомства. Согласно докладу Конгресса США, одна такая группа насчитывает от 4000 до 4700 военнослужащих. В заявлении говорится, что результатом сокращения числа бригад стала «временная отсрочка» размещения американских сил в Польше.
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс ранее во вторник сообщил, что планировавшееся размещение 4000 американских военнослужащих в Польше отложено, а не отменено.
«Министерство обороны определит окончательный состав этих и других американских сил в Европе на основе дальнейшего анализа стратегических и оперативных требований США, а также способности наших союзников самостоятельно предоставлять силы для обороны Европы», — говорится в заявлении Пентагона.
Сокращение числа бригадных боевых групп произошло после нескольких недель ожиданий уменьшения контингента вооруженных сил США в Европе, а также на фоне требований Вашингтона к европейским союзникам увеличить расходы на собственную оборону.
Президент США Дональд Трамп намерен наказать союзников, которые не поддержали возглавляемую США войну против Ирана и не внесли вклад в миротворческие силы в Ормузском проливе.
В начале мая Пентагон объявил, что США выведут 5000 военнослужащих из Германии.