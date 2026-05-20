Привет от Трампа: США сокращают военное присутствие в Европе

Пентагон «сократил общее количество направленных в Европу бригадных боевых групп с четырех до трех», говорится в заявлении ведомства. Согласно докладу Конгресса США, одна такая группа насчитывает от 4000 до 4700 военнослужащих. В заявлении говорится, что результатом сокращения числа бригад стала «временная отсрочка» размещения американских сил в Польше.