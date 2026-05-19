В Эстонии призвали притормозить стройку Rail Baltica - все равно к 2030 году через Латвию не проехать
Эстония строит Rail Baltica на полной скорости — но через латвийскую границу поезд в ближайшие годы всё равно не поедет. Местный предприниматель назвал это сжиганием денег и предложил эстонцам сбавить темп.
Предприниматель Тийт Пруули, выступая во вторник в Таллине на конференции по мобильности Rail Baltic Estonia «Экономика встанет на рельсы», заявил, что говорить о завершении строительства Rail Baltica к 2030 году уже нереалистично, и призвал избегать создания завышенных ожиданий.
В своем докладе Пруули, среди прочего, затронул график проекта Rail Baltica, темпы строительства и его влияние на железнодорожный сектор Эстонии. По его словам, при реализации крупных инфраструктурных проектов следует избегать формирования нереалистичных ожиданий как у общественности, так и у широкой команды, работающей над проектом.
«В 2014 году в Пярну я поспорил с тогдашним руководителем Rail Baltica в Эстонии, что магистраль не будет готова в 2026 году. Сегодня ясно, что нет смысла говорить о том, что Rail Baltica будет завершена в 2030 году. Я готов поспорить снова», – сказал Пруули.
Предприниматель также задался вопросом, почему сейчас поддерживаются максимальные темпы строительства на тех участках, которые в ближайшие годы после завершения работ всё равно не будут иметь полноценного сообщения с остальной частью трассы. «Зачем выжимать газ в пол на участке Пярну–Хяэдемеэсте? Мы перегреваем строительный рынок и платим запредельно высокие цены, но поезд через границу с Латвией всё равно не пойдет. Спешить со строительством дальше Пярну сейчас нет смысла. Давайте сбережем ресурсы, они еще понадобятся на этом долгом пути», – сказал он.
Отдельно Пруули выразил обеспокоенность по поводу сохранения и развития собственных компетенций Эстонии в области железнодорожного строительства. По его оценке, Rail Baltica не должна стать проектом, в котором местному сектору достанутся лишь роли субподрядчиков.
«Моя самая большая озабоченность в связи с Rail Baltica заключается в том, получат ли эстонские профессиональные знания, накопленные здесь десятилетиями, новый импульс благодаря этой железной дороге, или же они окончательно придут в упадок. Останутся ли в стране хоть какие-то инженерно-технические железнодорожные знания, или они пройдут мимо Эстонии, а избранные альянсы предложат эстонцам лишь земляные работы и закручивание гаек. Было бы чертовски жаль», – сказал Пруули.
По его словам, помимо самой инфраструктуры, Rail Baltica должна дать Эстонии долгосрочные знания и возможности для технологического развития и обслуживания железной дороги.
«Эстонские железнодорожники должны досконально, до мельчайших нюансов, освоить каждый технологический элемент этой дороги, и нет лучшего способа сделать это, чем строить самим. Эта железная дорога будет здесь десятилетиями, она потребует ежегодного ухода и регулярного ремонта. Было бы глупо постоянно отправлять эту работу и деньги налогоплательщиков за границу».
Ранее эстонское издание Postimees писало, что из-за отставания Латвии от графика даже при полной готовности Эстонии дорогостоящий проект на время рискует превратиться в затратную внутригосударственную линию Таллин-Икла.