Без старых обид и споров: Кулбергс предложил партиям временный "политический мир"
Политик от «Объединенного списка» (AS) Андрис Кулбергс пытается собрать для Латвии максимально широкое правительство до выборов — без прежних обид, идеологических споров и лишней борьбы за кресла.
Андрис Кулбергс считает, что существует возможность договориться о работе в правительстве с пятью политическими силами — всеми фракциями Сейма, кроме «Латвия на первом месте».
Кулбергс призвал отложить в сторону идеологические и спорные вопросы и вернуться к ним уже в следующем созыве Сейма, а сейчас договориться о нескольких первоочередных задачах, которые необходимо выполнить до выборов. Он также пообещал со своей стороны и со стороны AS отложить все прежние политические обиды между партиями, чтобы сосредоточиться на работе.
Кулбергс уверен: если другие партии поставят государство на первое место, договориться о правительстве удастся.
Политик AS пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы Rail Baltica и airBaltic. По его мнению, в целом необходимо пересмотреть сферы ответственности Министерства сообщения, поскольку там накопилось столько проблемных вопросов, что одному министру их трудно решить. Вместо этого, например, мог бы быть назначен министр по особым поручениям, который занимался бы только направлением Rail Baltica.
В правительстве, которое формирует Кулбергс, AS точно претендует на руководство Министерством финансов, поскольку, по словам политика, необходимо срочно привести в порядок государственные финансы и пересмотреть бюджет как на этот, так и на следующий год.
В то же время оптимизацию министерств до выборов провести невозможно, считает он.
В программе LTV «Утренняя панорама» Кулбергс добавил, что надеется сегодня и завтра в переговорах с другими партиями, в том числе с «Прогрессивными», по существу договориться о совместной работе, чтобы во второй половине недели уже распределять конкретные обязанности — кто за что будет отвечать. Пока подробно говорить о распределении должностей он не захотел.
На вопрос, где можно экономить в государственном управлении, Кулбергс в качестве примера назвал возможность ограничить расточительные расходы в конце года на неразумные закупки. При этом, по его словам, здравоохранение и образование — не те сферы, на которых следует экономить.
Работу правительства он хотел бы разделить на два заседания: одно было бы посвящено важнейшим бюджетным вопросам, а другое — более техническим вопросам, которые, по его мнению, правительство вообще могло бы не рассматривать, однако закон возлагает на него соответствующие обязанности.
«Мне нравится темп, я привык работать в кризисах», — заявил Кулбергс, выразив готовность работать.
Он утверждает, что не боится брать на себя ответственность, и подчеркивает, что неприятные решения тоже необходимо принимать.
Политик «Нового Единства» Инесе Либиня-Эгнере в эфире TV3, в свою очередь, заявила, что президент Латвии Эдгар Ринкевич, выдвинув Кулбергса на пост премьера и дав ему напутствие, сделал хороший выбор. По ее словам, «Новое Единство» согласно с идеей максимально широкой коалиции, которую сама партия пыталась сформировать после предыдущих выборов в Сейм, однако тогда Национальное объединение и AS не согласились работать вместе с «Прогрессивными».
Либиня-Эгнере отметила, что со стороны AS разговора с «Новым Единством» о возможностях совместной работы еще не было, но партия ждет возможности включиться в формирование коалиции, поскольку является государственно ответственной политической силой.
По ее словам, «Новое Единство» сначала готово говорить о важнейших задачах — государственной безопасности, переговорах о многолетнем бюджете Европейского союза, — но требований по должностям сейчас не выдвигает. Либиня-Эгнере также пока не была готова назвать кандидата «Нового Единства» на пост премьера на следующих выборах в Сейм.
Как сообщалось, в начале мая пало правительство Эвики Силини, а президент Латвии поручил формирование нового правительства политику AS Андрису Кулбергсу, дав партиям на переговоры чуть больше недели.