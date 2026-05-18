В Баускском крае стартует масштабный проект, от которого жителям станет светлее и уютнее
В Баускском крае начаты масштабные работы по модернизации уличного освещения в рамках проекта, финансируемого Инструментом аукционов квот на выбросы: «Внедрение умных городских технологий в уличном освещении Баускского края».
По результатам тендера реализация проекта поручена компании VIZULO Solutions, которая за 623 522,44 евро (с НДС) обязалась заменить 2067 светильников. Сумма договора включает закупку и установку новых светильников, а также демонтаж и утилизацию старых. Из общей стоимости проекта 70% или 436 465,71 евро — финансирование ИАКВ, и 30% или 187 056,73 евро — финансирование самоуправления Баускского края.
Модернизация будет реализована на 170 улицах и участках улиц по всему краю, где существующие натриевые газоразрядные лампы заменят на энергоэффективное светодиодное (LED) освещение. Новая система освещения будет работать с использованием технологии, обеспечивающей функционирование интеллектуальной системы управления в сети мобильной связи (LTE).
LED-освещение существенно снижает потребление электроэнергии и эксплуатационные затраты, одновременно обеспечивая более качественное освещение и меньшие выбросы углекислого газа. Это повышает безопасность городской среды, уменьшает световое загрязнение и создает более комфортные условия для жителей.
Цель проекта — внедрить инновационные и энергоэффективные решения в общественную инфраструктуру, существенно сократив потребление электроэнергии и выбросы парниковых газов.
Проект внесет значимый вклад в достижение климатических целей:
- сокращение выбросов CO₂ составит не менее 94 357,48 кг CO₂ в год,
- будет повышена энергоэффективность и снижены эксплуатационные затраты,
- улучшатся безопасность и качество жизни жителей в городской среде.