В Баускском крае стартует масштабный проект, от которого жителям станет светлее и уютнее

По результатам тендера реализация проекта поручена компании VIZULO Solutions, которая за 623 522,44 евро (с НДС) обязалась заменить 2067 светильников. Сумма договора включает закупку и установку новых светильников, а также демонтаж и утилизацию старых. Из общей стоимости проекта 70% или 436 465,71 евро — финансирование ИАКВ, и 30% или 187 056,73 евро — финансирование самоуправления Баускского края.