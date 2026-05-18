"Я хочу знать, изменяет ли мне муж!" Частный детектив в Латвии честно рассказал о своей работе
С какими просьбами чаще всего приходят к частным детективам в Латвии? Слежка, переодевания, ночные наблюдения и месяцы расследований — совсем не как в кино, а порой даже страннее.
Журнал «Likums un Taisnība» пригласил на беседу сертифицированного Государственной полицией детектива Евгения Оболевича, чтобы заглянуть в будни и закулисье представителей этой профессии.
О слежке и маскировке
Почему вы выбрали именно эту сферу деятельности?
В молодости я успел послужить в полиции и получил как практический опыт, так и довольно хороший жизненный урок, потому что видел не самую лучшую сторону жизни, о которой в прессе особо не пишут. Появился интерес к чему-то новому. Опыт и знания соответствовали предъявляемым требованиям, и почему бы нет? С лета 2010 года я являюсь сертифицированным частным детективом. Каждые пять лет я подаю необходимые документы в лицензионную комиссию Государственной полиции, и мне выдают новый сертификат. Есть два варианта получения сертификата детектива — либо пятилетний стаж работы в правоохранительных органах, либо высшее юридическое образование. У меня есть высшее юридическое образование.
Кто такой детектив?
Это своего рода частный полицейский, который выполняет те же функции: расследует и раскрывает нарушения закона. У Государственной полиции по сравнению с частными детективами как будто более широкие возможности — базы данных, возможность применять определенные средства, привлекать персонал. Однако у полицейского не всегда будет время сидеть сутками, а то и неделями, месяцами и чего-то ждать. У частного детектива может быть одно дело, а у полицейского — несколько. Многим работа детектива кажется такой, как в фильмах. Однако в кино за полминуты показывают весь сюжет, а в реальной жизни ты можешь ждать неделю, даже две, а результата все еще не будет. Иногда и клиент, насмотревшись фильмов, думает: сейчас он придет, и сразу все произойдет! Но это не так. Один из методов, который используют все детективы, — наблюдение, и в основном оно происходит в публичном пространстве: куда человек идет, куда едет, с кем встречается. Пока это происходит в публичной среде, у детектива есть все возможности вести как открытую, так и скрытую, замаскированную слежку. Если ты один и человек несколько раз тебя заметил, значит, ты уже раскрыт. Поэтому нельзя открыто показывать свое лицо.
Вы маскируетесь, как в фильмах?
Некоторые скажут: мы смотрели фильм про детектива Пуаро, он не переодевается! Хотя Шерлок Холмс маскировался так, что даже друзья не могли его узнать. У нас тоже бывают быстрые переодевания — хотя бы смена рубашки или куртки, смена машины. Бороду я, конечно, не приклеивал и парики не надевал. Но менять одежду... Это первое, по чему человека запоминают. Меняешь какой-то элемент — и все. Особенно летом это вообще не проблема сделать быстро. Потому что в основном детектив получает информацию, находясь именно в публичной среде.
Желания и методы
Какие интересные дела вам удалось распутать?
Латвия и Рига — маленькие. Если что-то рассказывать, кто-то может узнать себя, а мы соблюдаем конфиденциальность. Также проводим юридические консультации, можем давать советы по безопасности. Например, к нам обращается человек, который хочет купить транспортное средство из-за границы. Хорошая машина, человек загорается, хочет купить дешево, ему рассказывают невесть какие сказки, затем просят сделать перевод через какую-то систему. Он переводит деньги куда-то, а противоположная сторона просит — пришлите нам код безопасности или всю форму, чтобы мы могли убедиться, что вы отправили деньги. В форме есть код безопасности, по которому за границей деньги можно снять в любом киоске. Человек приходит к нам, рассказывает, что и как, но понятно, что мы уже никогда ничего не найдем, потому что клиент сам действовал неосторожно. Мы помогли подготовить заявление в полицию той страны, где это произошло. Из переписки было видно, что в других странах преступления расследуют полицейские детективы, а у нас этим занимаются инспекторы криминальной полиции и следователи. В Латвии нет государственных детективов, есть только частные детективы, которые, уведомив лицо, ведущее уголовный процесс, тоже имеют право участвовать в расследовании уголовного дела.
Какие методы используют детективы?
Наблюдение, анализ, иногда многое можно узнать и из публичной информации. Потому что анализ может занимать несколько дней — ты ищешь информацию о клиенте: куда ездит, где перемещается, где находится, кто его друзья, знакомые. Из всего этого можно очень многое выстроить в схему. Также можно выдвигать теории и гипотезы. Главное — получить от клиента как можно больше информации об исследуемом деле или объекте. Каждая деталь и мелочь может быть полезной.
Вы также опрашиваете людей?
Мы можем опрашивать любого человека, я могу даже подойти к объекту своего исследования, что-то спросить, и слово за слово можно многое узнать. Но только если человек хочет разговаривать. Никаких пыток или угроз мы использовать не имеем права. Мы можем применять только разрешенные законом методы. Это также описано в Законе о детективной деятельности. Мы можем использовать и разрешенные технические средства. Многим кажется: детектив придет, подложит какую-то кнопочку и будет прослушивать. Этого мы делать не имеем права. Мы можем использовать диктофон, видеокамеру, фотоаппарат — технику с хорошими объективами. Мы можем находиться очень далеко и видеть вооруженным глазом. Если это не угрожает жизни и здоровью человека и если у нас есть законная цель, ради которой мы это делаем. Если к нам приходят и просто говорят, что хотят знать — этого мало. С какой целью, для чего? Я хочу знать, изменяет ли мне муж, потому что собираюсь подать в суд иск о расторжении брака и нужны доказательства. В таком случае — да. Мы предоставляли доказательства даже за границей. Адвокат просто прыгал от радости, какие материалы мы ему предложили. Законно полученные доказательства. Наши доказательства могут быть не только такими, которые мы сняли на видео или сфотографировали. Нас иногда вызывают и как свидетелей, потому что мы сами своими глазами видели и своими ушами слышали.
Классика — бракоразводные процессы
Какие дела встречаются чаще всего?
Дела о разводе — это классика. По полу нельзя сказать, кто из супругов обращается чаще. В наше время бывает всякое, не только мужчина и женщина, могут быть самые разные союзы. В народе мы говорим, что один изменяет другому. Но это нарушение брака. Обещание двух людей при вступлении в брак состоит в том, что мы будем верны друг другу, а если брак заключается в церкви, это еще усиливается тем, что обе стороны клянутся перед Богом хранить верность. Если изменяют, то это причиняет второй стороне как моральный, так и материальный ущерб. Поэтому существует правовое основание, почему детектив выполняет свою работу и все выясняет.
Разумеется, мы как детективы не имеем права направо и налево разглашать полученную информацию, например, друзьям или выкладывать фотографии в соцсетях, чтобы все посмотрели, как кто-то изменяет другому. Так мы ни в коем случае поступать не можем. Это не только негласная этика детектива, но и защита персональных данных. Единственное место, куда мы можем передавать информацию, — это правоохранительные органы и, конечно, суд. Даже в законе написано: если мы выясняем факт преступления или подготовку к нему, мы обязаны сообщить об этом Государственной полиции. С каждым клиентом мы заключаем письменный договор. И в нем есть отдельный пункт, выделенный жирным шрифтом: если в ходе расследования мы узнаем информацию о том, что совершено или готовится преступление, мы обязаны немедленно сообщить об этом полиции, даже если это противоречит интересам клиента. Например, родители переживают за своего ребенка, что он связан с какими-то незаконными действиями. Мы действительно выясняем, что отпрыск приобретает или распространяет наркотические вещества. Это только пример. Был похожий случай, но мы не обнаружили худший вариант, однако предупредили родителей: если что — будем вынуждены сообщить.
Наши клиенты — мужчины и женщины примерно в соотношении 50 на 50. Молодежь не ищет услуги детективов, обычно это люди среднего возраста около 40 лет, иногда и пенсионеры.
Коммерческие дела и разыскиваемые лица
Кроме дел о супружеской измене, в чем еще люди просят помощи?
В гражданско-правовой сфере — нарушения трудовых договоров. Например, человек находится на длительном больничном или ему запрещено работать в другой компании, что может быть связано с коммерческой тайной или какими-то исследовательскими работами, и такую информацию нельзя, так сказать, сливать. Такие случаи очень часты. Работодатель вкладывает большие деньги в проект, а кто-то передает эти сведения дальше. В таком случае я отправляюсь выяснять, действительно ли это происходит и каким образом происходит разглашение коммерческой тайны или нарушение трудового либо иного договора. Это нестандартные варианты, в которые полиция вмешиваться не будет. Как часто шутят в фильмах: есть труп — есть дело, а если нет, то и дела нет.
Также мы ищем пропавшие вещи. К нам обращались и из-за границы — кто-то где-то продал какую-то вещь, она доехала до Латвии и все — следы исчезли. И вещь не спичечный коробок, а какая-то огромная установка. Тогда мы всеми своими методами пытаемся что-то найти — как скрытно, так и открыто. Было и одно нестандартное дело, связанное с исполнением уголовного наказания. Несовершеннолетнему лицу суд запретил находиться в определенном месте. Однако человек нарушил запрет, сбежал и исчез. К нам обратились соответствующие учреждения, потому что полиция тоже искала этого человека. Однако надо признать, что полиции не хватает кадровых ресурсов, как часто говорят генералы: мы не можем поставить полицейского на каждом углу. Бывает и так, что приезжают, проверяют какой-то адрес, а человека там нет — и на этом все заканчивается. Приехали мы, посидели один день и нашли, потому что было время и человеческий ресурс. Как я говорю, лучшие методы — это наблюдение и ожидание.
Какие дела были в последнее время?
Времена Covid-19 очень резко изменили ситуацию во многих сферах, в том числе и в нашей. В последнее время клиент стал совершенно другим, со своими бытовыми проблемами. Иногда даже не знаешь, действительно ли человеку нужна помощь детектива, и, конечно, есть клиенты, которые очень многое себе фантазируют. Мы частные полицейские, и нам хотелось бы заработать эти деньги, но не на крайних фантазиях человека. Например, одинокий пенсионер, который хочет что-то доказать и готов отдать последние деньги, лишь бы там что-то искали. Конечно, мы стараемся вежливо от такого отказаться. Многие люди звонят, и мы также объясняем, что вложения будут больше, чем то, что можно получить в итоге. Сколько вы готовы нам заплатить, чтобы кого-то поймать за руку? Конечно, многих людей деньги не интересуют — ему важно принципиально добиться справедливости.
Иногда приходится сопровождать человека в дальней поездке в публичном пространстве. Нужно наблюдать, как он себя ведет, сделал ли что-то плохое, нарушил ли закон, договор или обязательства, если у одной из сторон есть подозрения. Конечно, тогда подключаться довольно сложно. Бывает и так, что приходится проводить там день и ночь. Но если на улице холодно и есть другие неудобства, тогда это довольно тяжело. Нужно подстраиваться под объект, который хаотично перемещается. Он может ехать на машине, потом на общественном транспорте, и еще может произойти что угодно. Соответственно, детектив должен не только уметь водить машину, но и пользоваться общественным транспортом. Нужно также хорошо знать городскую среду. Как ты сможешь сообщить другому коллеге, где находишься, если, например, не знаешь улиц? Иногда возникают трудности, когда объект исчезает из поля зрения. Это как азарт — снова его найти. Перед тобой открытое пространство, но это не стог сена. Бывают и разные маскировки — по лесам, болотам, с биноклями и так далее. Все это действительно происходит. Конечно, к этому нужно готовиться.
Стоимость и человеческие странности
Во сколько в среднем клиенту обходятся услуги частного детектива?
Все зависит от объема работы. Например, мы говорим человеку, что в его случае один час нашей работы будет стоить 100 евро плюс НДС. А человек отвечает: мне нужно только на 15 минут! Конечно, нет. У нас установлено, что услугу нужно заказывать минимум на три часа. Потому что ко всему этому нужно подготовиться, и ни один человек не живет по строгому сценарию, если только он не президент. Есть почасовая ставка, но бывают и более длительные процессы, которые продолжаются неделями, даже месяцами. Поверьте, были дела о супружеской измене, которые длились месяцами, но ничего не подтвердилось. Мы говорим клиенту: все, у тебя образцовая вторая половина, ничего плохого не делает. Иногда на самом деле клиенту нужно искать помощь у других специалистов, потому что, возможно, у него какая-то паранойя — он зациклился, напридумывал себе неизвестно что. Но клиент говорит: нет, все равно нужно еще проследить! Вот-вот что-то будет! Трудно сказать это клиенту в лицо, иногда невозможно или даже не нужно. Но еще труднее самому клиенту принять, что проблема в нем самом. Редкий человек признает, что у него есть психические проблемы и ему нужна помощь психолога или другого специалиста.
А самые глупые случаи?
Если мы чувствуем, что человек психически болен, мы точно не сотрудничаем. Вежливо разговариваем, что-то советуем. Иногда человек хочет узнать, кто делает что-то плохое у него дома. Чтобы что-то выяснить у себя дома — купите обычную камеру для наблюдения за ребенком, и все! Только осторожно с полученной информацией: ее нельзя использовать против других лиц, только для собственного сведения, если другие люди заранее не были проинформированы о видеонаблюдении, с соблюдением довольно специфических и сложных правовых оснований обработки персональных данных (видеонаблюдения) даже в собственном доме. Однако часто людям не хватает технических знаний, чтобы самостоятельно это реализовать. Иногда видим, что кто-то что-то снимает через стекло и публикует, но за неправильное использование этих данных можно получить штраф.
Что вам самому кажется самым интересным в работе? В чем изюминка?
Изюминка в том, что все постоянно меняется. Помните знаменитый фильм «Один дома»? Там грабители уже знали привычки владельцев соседних домов наизусть: например, когда он приезжает или уезжает, когда идет в магазин, заезжает на заправку и так далее. Мне все время хочется быть в движении. Когда есть движение, ты постоянно не знаешь, что будет дальше. И это захватывает. Ты добываешь информацию, раскрываешь то, что другие хотят скрыть, а та сторона даже не чувствует, что ты собираешь доказательства. Самое большое удовлетворение мы получаем тогда, когда достигаем результата. Когда довел все до конца и адвокат может, образно говоря, ногой открывать дверь, потому что получены такие доказательства! Удовлетворение также в том, если тебя до последнего момента не раскрыли. Здесь нужно огромное терпение, как в рыбалке.
Что регулирует деятельность детективов?
- Главное — это Закон о детективной деятельности и постановления Кабинета министров о лицензировании и сертификации.
- Лицо, занимающееся детективной деятельностью, само не должно быть судимо. Детективом не может быть сотрудник государственного правоохранительного органа.
- Не могут заниматься этой деятельностью лица с психическими заболеваниями, наркотической или алкогольной зависимостью.
- Лицензионная комиссия Государственной полиции оценивает каждого кандидата в детективы индивидуально, и если он соответствует закону — выдает сертификат.