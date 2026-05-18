"Я хочу знать, изменяет ли мне муж!" Частный детектив в Латвии честно рассказал о своей работе

Мы можем опрашивать любого человека, я могу даже подойти к объекту своего исследования, что-то спросить, и слово за слово можно многое узнать. Но только если человек хочет разговаривать. Никаких пыток или угроз мы использовать не имеем права. Мы можем применять только разрешенные законом методы. Это также описано в Законе о детективной деятельности. Мы можем использовать и разрешенные технические средства. Многим кажется: детектив придет, подложит какую-то кнопочку и будет прослушивать. Этого мы делать не имеем права. Мы можем использовать диктофон, видеокамеру, фотоаппарат — технику с хорошими объективами. Мы можем находиться очень далеко и видеть вооруженным глазом. Если это не угрожает жизни и здоровью человека и если у нас есть законная цель, ради которой мы это делаем. Если к нам приходят и просто говорят, что хотят знать — этого мало. С какой целью, для чего? Я хочу знать, изменяет ли мне муж, потому что собираюсь подать в суд иск о расторжении брака и нужны доказательства. В таком случае — да. Мы предоставляли доказательства даже за границей. Адвокат просто прыгал от радости, какие материалы мы ему предложили. Законно полученные доказательства. Наши доказательства могут быть не только такими, которые мы сняли на видео или сфотографировали. Нас иногда вызывают и как свидетелей, потому что мы сами своими глазами видели и своими ушами слышали.