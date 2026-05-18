Россия ударила по Днепру ракетами: ранены 18 человек, среди пострадавших - двое детей

Ночью Россия атаковала Днепр сначала беспилотниками, затем ракетами. Как сообщали украинские источники, удары пришлись, в частности, по жилому кварталу города. После атаки возникло несколько пожаров, в том числе на крыше 24-этажного дома. Также сообщалось о попадании по складу, где хранилась пиротехническая продукция.