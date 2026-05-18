Россия ударила по Днепру ракетами: ранены 18 человек, среди пострадавших - двое детей
Ночь на 18 мая в Днепре прошла под звуки взрывов: после российской атаки в городе вспыхнули пожары, пострадал жилой квартал, а число раненых выросло до 18 человек.
В результате российского ракетного удара по Днепру в ночь на понедельник, 18 мая, пострадали 18 человек. Среди раненых — двое детей: двухлетняя девочка и 10-летний мальчик. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По данным областных властей, восемь взрослых были госпитализированы. Это четверо женщин и четверо мужчин, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Дети находятся на амбулаторном лечении и получают необходимую помощь.
Ночью Россия атаковала Днепр сначала беспилотниками, затем ракетами. Как сообщали украинские источники, удары пришлись, в частности, по жилому кварталу города. После атаки возникло несколько пожаров, в том числе на крыше 24-этажного дома. Также сообщалось о попадании по складу, где хранилась пиротехническая продукция.
Последствия удара видны в разных частях города: повреждены жилые дома, автомобили, общежитие и здание «Укрпочты». По данным украинских СМИ, в некоторых домах окна выбило уже не впервые за время войны. На улицах также были замечены обломки ракеты и повреждения от ударной волны.
Международное агентство Reuters также сообщает, что этой ночью Россия атаковала несколько украинских городов, включая Одессу и Днепр. По данным украинских официальных лиц, в результате ночных атак по Украине погиб один человек, более 30 получили ранения.